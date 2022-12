30 de enero se sabrá quiénes no son amnistiables ni indultables: Gobierno y Farc

El Gobierno y las Farc emitieron un comunicado conjunto en que acordaron que para el 30 de enero, a más tardar, se conocerá el número de guerrilleros que no serán cobijados con la ley de amnistía.



“A más tardar el 30 de enero, se establecerá el número de integrantes de las FARC-EP que no son amnistiables ni indultables y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, definirá a qué zonas y en qué tiempos serán trasladados en los términos consignados en el Acuerdo Final”, señala el comunicado.



Así mismo, decidieron reducir el número de zonas veredales de concentración, pasando de 21 a 20. En este orden de ideas, los guerrilleros que debían llegar a la vereda La Esperanza, ahora de desplazarán a El Cármen, en el municipio de Montañita, en Caquetá.



El personal guerrillero previsto para ingresar a la zona de la vereda La Esperanza, en el municipio de Cartagena del Chairá, llegará a la Zona de la Vereda El Carmen, municipio La Montañita. Por consiguiente, quedan en total 20 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y 6 Puntos Transitorios de Normalización.



Este es el comunicado conjunto:



Bogotá, Colombia, 28 de diciembre de 2016



El Gobierno Nacional y las FARC-EP en el marco de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, informamos a la opinión pública que después de una detallada evaluación del estado de cada una de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los Puntos Transitorios de Normalización, se tomaron las siguientes decisiones:



- Para continuar el trabajo de adecuación de los terrenos y construcción de los campamentos, el 31 de diciembre llegarán a 9 zonas veredales otros grupos de trabajadores civiles, contratados por el Gobierno Nacional, a los que se sumarán las comisiones de construcción de las FARC-EP.



- Antes del 10 de enero, continuará la adecuación conjunta en 16 puntos restantes y queda pendiente la zona de Caño Indio, en el municipio de Tibú (Norte de Santander) en la que avanza el proceso de concertación.



- De forma gradual, el Gobierno Nacional y las FARC-EP habilitarán la totalidad de las zonas y puntos para el traslado de los guerrilleros y guerrilleras. En el entretanto y mientras se adelantan las labores de construcción de los campamentos, continuarán en los Puntos de Pre agrupamiento Temporal (PPT) cercanos a las zonas, de acuerdo a los protocolos establecidos en el Acuerdo Final.



- Las unidades guerrilleras que aún están a distancias considerables continuarán su acercamiento a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización con el acompañamiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.



