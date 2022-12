Álvaro Uribe tiene autoridad, Pastrana no: César Gaviria

El expresidente César Gaviria arremetió contra el expresidente Andrés Pastrana y sus intenciones de reunirse con alias ‘Timochenko’ para tratar de convencerlo por el NO.

Gaviria arremetió contra su homólogo en medio de una socialización de los acuerdos de paz en la capital del Meta.

El expresidente trató de “loco” a Pastrana al querer convencer a ‘Timochenko’ de que vote por el NO en el Plebiscito.

“El presidente Uribe por lo menos tiene autoridad, uno se la tiene que reconocer, es un guerrero, peleó contra las Farc, puede que esté equivocado, yo creo que está equivocado pero autoridad tiene. El otro señor no tiene, no tiene sencillamente, entonces, si pretende reunirse con ‘Timochenko’ para convencerlo de que vote por el NO, está no sé dónde”, dijo Gaviria.

El expresidente finalmente dijo que los que voten por el NO seguramente serán los que más van a disfrutar de la paz e invitó a los llaneros a votar por el SÍ, recordándoles que es una región que ha sufrido mucho por la guerra.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El próximo domingo los Gobiernos de Estados Unidos y Noruega informarán a 20 países más sobre los recursos y labores en Colombia para el desminado humanitario. Así lo confirmó el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo.

-Líderes juveniles radicaron una queja ante el Consejo Nacional Electoral argumentando un desequilibrio entre las campañas por el sí y el no en el Plebiscito por la Paz.

-El Gobierno autorizó la repatriación de 29 colombianos condenados en el exterior.

-La ANDI reveló que el efecto de la tasas de interés y paro camionero impactaron negativamente el crecimiento industrial.

-El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue acusado como el "comandante máximo" de la red de corrupción que desvió miles de millones de dólares de la estatal Petrobras, según el jefe del equipo de fiscales que investiga el caso.

-Con un pasegol de James Rodríguez para Álvaro Morata, Real Madrid logró la victoria en su debut en esta edición de la Liga de Campeones frente al Sporting de Lisboa.

-La aprobación en primer debate del referendo que prohibiría la adopción por parte de parejas del mismo sexo es uno de los temas más comentados en redes sociales.

-La aseguradora del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá informó que cubrirá los gastos del terrible accidente que dejó más de personas 20 heridas anoche en la localidad de Ciudad Bolívar.

-Condensa presentó un nuevo centro de monitoreo con el que buscará agilizar la atención a los usuarios en Bogotá.