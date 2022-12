Autoridades dan parte de normalidad en jornada del plebiscito

"Se ha iniciado esta jornada electoral sin ninguna perturbación del orden público", declaró Rodríguez en una declaración hecha este domingo una hora después de la apertura de los colegios electorales.



La tranquilidad se debe tanto al hecho de que las Farc ya firmaron la paz como a que el ELN, segunda guerrilla del país, anunció que no hará acciones ofensivas en estos días para no comprometer el plebiscito.



Rodríguez confirmó que las Fuerzas Militares y la Policía pusieron en marcha un dispositivo de seguridad en todo el país que incluye la custodia de puestos de votación por parte de militares y policías.



"Más o menos tenemos unos 130.000 hombres en este momento que están participando en el control de esta jornada electoral con el propósito de garantizar la transparencia, la libre participación de todos los colombianos", añadió el general.



El Ministerio de Defensa movilizó sin embargo un continente de 300.000 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía para la seguridad en todo el país.



Según el jefe militar, "esta será una de las jornadas electorales más seguras" en la que "todos los colombianos van a poder participar libremente y democráticamente".



"Quiero invitar a los colombianos a que participen activamente en esta fiesta electoral, ya que las condiciones de seguridad son las más óptimas en mucho tiempo", agregó.



Unos 34,8 millones de ciudadanos han sido convocados a las urnas para votar "sí" o "no" al acuerdo de paz firmado el pasado lunes en Cartagena de Indias por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el líder máximo de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko".



Del total de colombianos habilitados para votar, 18.047.321 son mujeres y 16.852.624 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho en 81.925 mesas distribuidas en 11.034 puestos de votación en todo el territorio nacional, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, el organismo responsable de los procesos electorales.



Los centros de votación estarán abiertos durante ocho horas, hasta las 16.00 local (21.00 GMT), y se espera que una hora después ya haya resultados consolidados.