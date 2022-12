Cerac reporta normalidad en el primer mes del cese al fuego definitivo

De acuerdo con el primer informe del CERAC, entre el 29 de agosto y el 28 se septiembre de 2016 no se han presentado acciones violatorias al cese acuerdo definitivo entre el Gobierno y las Farc. No obstante, en dicho reporte si se hace mención de 4 hechos atribuidos a esta guerrilla, pero que aún no han sido documentados ni denunciados a las autoridades.



El primero tiene que ver con la denuncia del presidente de Fenalco, Guillermo Botero, quien asegura que comerciantes de los departamentos del Meta, Caquetá, Huila y Tolima continúan siendo víctimas de extorsión por parte de este grupo guerrillero. Sin embargo, esto no ha sido corroborado.



Por otra parte, el diputado del Caquetá, Wilder López, denunció que en zona rural de San Vicente del Caguán, continúan las extorsiones de las FARC a ganaderos y productores de leche, por medio de “cuotas voluntarias”.



También, en el departamento de Cesar, específicamente en el municipio de la paz, el ex vicepresidente, Francisco Santos, denunció extorsiones de las FARC a esta población.



El cuarto hecho al que hace referencia el informe habla de amenazas del grupo armado a los campesinos de San Vicente del Caguan. El alcalde de este municipio, Humberto Sánchez señala la existencia de volantes amenazantes donde se presiona a la población a votar por el sí.



Finalmente, cabe resaltar que estos acontecimientos no han sido corroborados por las autoridades; y de ser así, constituirían eventos violatorios del cese el fuego y hostilidades