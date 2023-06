Columna vertebral de la paz total de Petro, en riesgo de caerse en la Corte Constitucional

La columna vertebral de la ‘paz total’, que es la principal bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro, está en riesgo de caerse en la Corte Constitucional.

La historia es la siguiente: el año pasado se tramitó en el Congreso la Ley 2272, que le entregó al presidente de la República, herramientas jurídicas y políticas para facilitar las negociaciones de paz con las disidencias, el Clan del Golfo y otros grupos de narcotraficantes.

Esa ley fue demandada ante la Corte, petición que fue admitida para estudio y por tratarse de un asunto de urgencia nacional, el magistrado ponente, Jorge Enrique Ibañez, analizó el asunto con celeridad y, en las últimas horas, entregó a sus ocho colegas la ponencia en la que considera que la llamada ley de ‘paz total’ debe ser declarada inconstitucional.

Los argumentos del magistrado Ibañez tienen que ver con errores de forma en el trámite de la ley, es decir, no se pronuncia sobre el fondo de la norma, pero entre los vicios que considera el magistrado que se cometieron, están posibles errores de trámite, entre ellos que no se respetó el principio de consecutividad del proyecto en el Congreso y porque no hubo un concepto previo del consejo de política criminal.

En caso de que la mayoría de magistrados acoja la ponencia presentada este lunes, el Gobierno tendría que volver a tramitar desde cero un proyecto de ley que permita modificar la ley de orden público y faculte al presidente a adelantar negociaciones, incluso, con grupos que, en teoría, ya tuvieron una oportunidad para desmovilizarse y para buscar negociaciones para facilitar el sometimiento de los carteles del narcotráfico que existen en el país.

Políticamente sería una derrota muy dura para el presidente Gustavo Petro, quien quedaría aún más maniatado para avanzar hacia una eventual firma masiva de acuerdos de paz y de sometimiento a la justicia con grupos al margen de la ley.

