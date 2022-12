Con dejación de armas cumplimos el sueño de fundadores de Farc: ‘Timochenko ‘

El máximo cabecilla de las Farc, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’ a su llegada a Oslo en Noruega, dijo a los medios internacionales que la dejación de armas es un sueño hecho realidad y con el que soñaron los fundadores de ese grupo subversivo.



“Llegar a este punto (la dejación de armas) estamos realizando el sueño de los fundadores. Estamos dejando las armas para continuar la política para construir una Colombia más equitativa y justa”, sostuvo.



Reconoció que el proceso de implementación no ha sido fácil, pero manifestó que el papel de la Organización de Naciones Unidas ha sido fundamental para resolver los incidentes que se han presentado durante el cese de bilateral del fuego y de hostilidades.



Aseguro que a la guerrilla le preocupa el no cumplimiento en su totalidad de los acuerdos que ha pactado el Gobierno.



"Una ley de amnistía que fue aprobada en diciembre y frente a la cual dice ‘Timochenko “deberían estar todos los combatientes que están prisioneros y desafortunadamente no es así”, dijo.



Indicó que hace falta voluntad de algunos sectores del Estado, "como es el caso del fiscal general de la Nación", y dijo que la otra preocupación es la conformación de mecanismos para enfrentar el paramilitarismo que es un fenómeno incrustado en la sociedad.



Agregó que se debe aprovechar el escenario del foro en Oslo para que la comunidad internacional se haga consciente de ello y ejerza la presión necesaria para que en Colombia se pueda construir la paz