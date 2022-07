Con el ELN se continuará con la misma agenda de negociación: Álvaro Leyva

El canciller designado, Álvaro Leyva, quien además estará encargado de temas de paz en el gobierno de Gustavo Petro, se refirió a los diálogos con el ELN y aseguró que no será un proceso de paz nuevo, sino que se mantendrá la agenda y los principios que se habían establecido en el gobierno Santos.

“Se venía trabajando con el ELN, aquí no es que se vaya a iniciar una conversación con el ELN, se va a continuar con la misma agenda, con los mismos principios, yo me siento muy satisfecho porque he luchado por eso y aquí estoy en un momento en donde me comprometí a impulsar porque mi denominación ha sido el ministro de Relaciones Exteriores y de paz”, sostuvo Leyva.

Además, aseguró que con el ELN habrá revisión de fechas, fortalecimientos para la JEP, y que se trata de una "oportunidad enorme”.

Vale la pena recordar que Álvaro Leyva trabajó en el proceso de paz con las Farc como uno de los asesores jurídicos que construyó la base para el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz.

