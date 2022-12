Consejo de Estado no asistirá a la firma de la paz

La razón obedece a las demandas que se han presentado en contra del acuerdo, y no lo consideran conveniente.



"El consejo de Estado no irá a la firma del acuerdo por qué ha sido demandado el acuerdo fnal. Eso implica que eventualmente los consejeros de estado tengan que hacer un pronunciamiento y con ocasión de la decisión que toca tomar no es pertinente ir a la firma del acuerdo", señaló el magistrado.



A la fecha, el Alto Tribunal estudia una demanda presentada por el pastor Víctor Velásquez quien solicitó una medida cautelar para que se suspendan los efectos del Acuerdo, incluido el plebiscito.



Afirma que dicho acto administrativo es inconstitucional y por ello solicitó que se decreten medidas cautelares, pretendiendo que se suspendan los efectos del Acuerdo y la consecuente celebración del plebiscito para refrendarlos.



"El acuerdo o acto administrativo que impugno, es violatorio de nuestra constitución y por ello, pediré más adelante que, atendiendo a las voces del artículo 234 de la ley 1437 de 2011, se decreten medidas cautelares de urgencia, en razón de haberse fijado el dos (2) de Octubre próximo como fecha de refrendación por el pueblo de este acuerdo y al cual se le hará una sola pregunta que, induce a la respuesta, pero, sin que los ciudadanos conozcamos en su totalidad el contenido del mismo", afirma la demanda.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-La Iglesia Católica insistió en que el buen manejo del posconflicto será fundamental para el desarrollo de la paz.

-El exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, investigado por parapolitica, le pidió al Gobierno cumplir la promesa de presentar un proyecto que combata los falsos testigos en los procesos.

-Por falta de desayunos escolares, por lo menos 8 mil estudiantes en el Valle dejan de asistir a clases. La Gobernación de ese departamento busca más recursos para el PAE por parte del gobierno nacional.

-Las autoridades de Charlotte, en Carolina del Norte (EE.UU.), aseguraron que el hombre de raza negra Keith Lamont Scott, muerto a tiros este martes por un agente de la policía, SÍ estaba armado y pidieron calma tras los graves disturbios de las últimas horas, en los que más de 15 policías fueron heridos.

-Mediante un proyecto de acuerdo en el Concejo de Bogotá, buscan que los adultos mayores en la ciudad reciban mensualmente un apoyo económico en forma permanente.

-La Policía metropolitana de Villavicencio desarticuló una banda de mujeres conocida como Las Chuscas, dedicada al hurto en el centro de la ciudad.