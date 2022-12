El Radar capta la mirada del SÍ y el NO en el Plebiscito por la Paz

Carlos Fernando Galán, senador del partido Cambio Radical e integrante de la campaña por el SÍ a la paz en el Plebiscito, y Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, debatieron en El Radar de BLU Radio las razones para aprobar o no los acuerdos entre las Farc y el Gobierno, pactados en La Habana.



“Como primera medida hay que tener en cuenta que esto no es una discusión sobre la paz o la guerra, considero que todos los colombianos medianamente sensatos queremos la paz, la discusión es cómo llegar a ella”, manifestó el congresista Hoyos.



“Nosotros creemos que estos acuerdos entre las Farc y el Gobierno no son el camino que nos llevará a la paz de Colombia, incluso tiene algunos aspectos que lesionan estructuras sensibles del estado de derecho, de la democracia, de la economía y de la justicia del país”, añadió.



Entre tanto, Galán dijo que el Gobierno del presidente Santos aprendió las lecciones del pasado y tomó medidas como por ejemplo una “agenda específica” y no sentarse a hablar por hablar sin rumbo definido, como en anteriores mandatos.



“El equipo negociador del Gobierno ha sido extraordinario porque tiene gente como el general Naranjo o el general Mora, que tuvieron unos logros fundamentales en la guerra contra las Farc”, manifestó.



Sin embargo, el congresista por el Cambio Radical aseveró que si bien este no es un acuerdo perfecto, “sí es un acuerdo que nos permite avanzar hacia la paz (…) A pesar de esas imperfecciones del acuerdo, el cuadro completo del mismo, sí permite que las Farc entreguen las armas, cesen sus actividades ilegales y que exista reparación a las víctimas”.



¿Por qué se dice desde el Centro Democrático que si gana el ‘NO’ en el Plebiscito, los acuerdos se pueden renegociar?



Samuel Hoyos argumentó al respecto que las Farc han dicho a través de su abogado Enrique Santiago que de ganar el NO en el Plebiscito, ellos estarían dispuestos a renegociar con el estado colombiano, lo cual a su parecer es un gesto que demuestra “voluntad de paz”.



“Nosotros no aceptamos que los responsables de crímenes atroces y delitos de lesa humanidad no paguen ni un solo día de cárcel, eso irrespeta unos mínimos de justicia que deberían estar contemplados y garantizados en el acuerdo”, añadió Hoyos.



Frente a esto, Galán manifestó que de ganar el NO, sería muy difícil renegociar porque políticamente no se podría saber qué puntos exactamente se deberían poner a consideración de las partes.



“Decir que no hay cárcel para los guerrilleros no es cierto porque aquel que no acepte sus delitos pagará hasta 15 años de cárcel, y solamente aquel que confiese todos sus delitos de arranque y que repare a sus víctimas, tendrá la posibilidad de no estar recluido en un sitio tradicional como La Modelo o La Picota”, aclaró Galán.



¿Cómo se renegociaría el punto de la Justicia Transicional desde la óptica de la oposición?



“Para el Centro Democrático está claro que habrá cero días de cárcel para el que confiese reclutamiento infantil, masacres o secuestros de manera sistemática”, apuntó Hoyos.



Mientras que Galán señaló que la restricción de la libertad puede ser por ejemplo retenerle el pasaporte por 5 años al guerrillero par que no salga del país.



Finalmente, el senador que apoya el SÍ, expuso que le mismo expresidente y ahora senador Álvaro Uribe en el año 2006, recién reelecto, dijo “vamos a buscar la posibilidad de una zona de encuentro con las Farc, y si eso surte efecto para realizar un acuerdo humanitario, estamos dispuestos a realizar un proceso de paz que puede llevar a una constituyente con ellos, sin importar si eso requiere un acuerdo para que no vayan a la cárcel y tengan participación política”.



El representante Hoyos calificó de inaceptable que los responsables de crímenes atroces no paguen por los delitos que vilmente cometieron, “no es imposible lograr la paz con un mínimo de justicia y de cárcel”, sostuvo.