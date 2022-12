Entrará a la Constitución lo que ustedes decidan en el debate: De la Calle

Una hora y media tarde empezó el debate en Plenaria de la Cámara de Representantes para refrendar el acuerdo de paz. La última cita en el legislativo para iniciar con el proceso de implementación de los acuerdos de La Habana.



Humberto de La Calle, jefe negociador del Gobierno en La Habana, inició diciéndole a los congresistas que entrará a la Constitución lo que ellos decidan en los debates de las leyes durante la implementación, además, habló de su preocupación frente a la fragilidad, según él, del cese al fuego bilateral.



“Esta situación actual del cese del fuego es frágil y no es un invento, es una realidad y en la medida que hay un preagrupamiento de las Farc, en estas condiciones no puede durar tanto tiempo en una situación de hibernación”, agregó.



Frente al cese, de La Calle entregó cifras y dijo que 1.200 vidas se han salvado desde cuándo este comenzó.



También le comentó a los representantes a la Cámara que se incorporó el mayor número posible de cambios al anterior acuerdo, tras las reuniones con los voceros del No, y agregó que las Farc aceptaron modificaciones.



“No todo se logró porque hay que recordar que esto no era una rendición militar sino un acuerdo que implica concesiones de parte y parte. Por eso se oyó, literalmente, la voz del pueblo”, explicó el jefe negociador.



De la Calle también cuestionó a los líderes de diferentes movimientos sociales y políticos que han sido asesinados en los recientes días, como los de Marcha Patriótica. Según él, eso se debe a la fragilidad en la que se encuentra el país a raíz de la no implementación del acuerdo.



Acto seguido, Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la paz, también se refirió a los cambios en el nuevo acuerdo.



“Sobre la mayoría de los temas, nosotros decimos que lo logramos en el 95% de esos temas, por eso nos sorprende la actitud del Centro Democrático, porque si queremos asegurar que no pase lo que sucedió hace 10 años cuando se desmovilizaron unas milicias y autodefensas, y no había pasado un día cuando ya estaban conformadas las Bacrim”, agregó Jaramillo.



Los del NO y la protesta en el recinto



Por el NO hablaron dos de sus principales promotores, Óscar Iván Zuluaga y Alejandro Ordóñez. El excandidato uribista dijo que el Centro Democrático siempre ha tenido la voluntad de paz y que por eso presentaron sus propuestas para que fueran tenidas en cuenta.



“Nosotros le propusimos al Gobierno un Acuerdo Nacional con 3 aspectos principales para ser tenidos en cuenta: identificar acuerdos, precisar desacuerdos y hacer otra refrendación”, explicó.



La intervención del exprocurador Alejandro Ordóñez fue interrumpida por una manifestación de algunos congresistas como Angélica Lozano, Víctor Correa y Alirio Uribe, que portaban una pancarta que decía “Ordóñez anulado por corrupto”.



Los ánimos se subieron y al representante uribista, Federico Hoyos, le tocó mediar para que pudiera continuar la presentación del Ordóñez, que fue sus pendida por cinco minutos.



“La corrupción es el cáncer de Colombia y el exprocurador accedió a ese cargo comprando el puesto, con corrupción, por eso anularon su elección en el Consejo de Estado, por haber llegado con el tú me eliges, yo te elijo. Por eso dijimos, ¿a costa de qué viene un señor que fue anulada su elección a hablarnos de ética?”, dijo Lozano.