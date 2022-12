Exgeneral Cheyre no participará en misión de paz en Colombia: canciller de Chile

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, confirmó que el polémico exgeneral Juan Emilio Cheyre no participará en ninguna misión de paz en Colombia.



Según el canciller de Chile, desde el Consejo Nacional Electoral de Colombia se enviaron tres invitaciones a ese país para participar en el acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc.



Una corresponde al director del Servicio Electoral de Chile y dos personas más que no incluyen al exgeneral Juan Emilio Cheyre.



“La información que tenemos es la siguiente, el Consejo Nacional Electoral de Colombia ha expedido solamente tres invitaciones oficiales que estará encabezada esta delegación chilena por el director del SerVel y otras dos que no son el exgeneral”, manifestó el ministro Muñoz.



Cabe recordar que Jean Arnault, jefe de Misión de las Naciones Unidas en Colombia, descartó la presencia del general chileno, involucrado en la llamada ‘Caravana de la Muerte’ durante la dictadura de Augusto Pinochet.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La dirección para los derechos humanos de la ONU reveló que está trabajando junto a la policía y la Fiscalía para esclarecer qué grupo o persona son los responsables de los asesinatos de más de 50 líderes defensores de derechos humanos en el país.



-Presidente Santos encabezará en Barranquilla, gran manifestación por el Plebiscito, al día siguiente de firmar Acuerdo de Paz.



-El ministro de ambiente reiteró que no seguirán las aspersiones aéreas para erradicar cultivos ilícitos en el país porque los herbicidas tienen un impacto negativo en los ecosistemas.



-Con el nombramiento de Luis Fernando Andrade en Cormagdalena, el vicepresidente espera salvar en día meses el contrato para la navegabilidad del río Magdalena.



-El Junior avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, al empatar con el Blooming en Barranquilla.