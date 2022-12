Fiscalía advierte que seguirá investigando a civiles que no se acojan a la JEP

La vicefiscal general de la Nación, Maria Paulina Riveros, aclaró que los civiles que estén siendo investigados por su participación en el conflicto armado y que no se acojan de manera voluntaria a la Justicia Especial para la Paz, seguirán siendo investigados por la justicia ordinaria.

“El deber de investigar, juzgar y sancionar no solamente es irrenunciable sino no puede ser, a nuestro juicio, objeto de ninguna clase de suspensión, es una obligación internacional del Estado colombiano. De esta manera, los terceros que resuelvan no acogerse a la JEP continuarán siendo investigados desde la justicia ordinaria, particularmente, desde la Fiscalía General de la Nación”, anunció la Vicefiscal.

Publicidad

Vea también: Pese a fallo condicionado de Corte a JEP, Uribe insiste en que habrá impunidad



Además, señaló que para la Fiscalía esta decisión representa un paso muy importante para la consolidación de la paz en Colombia.

“Resaltamos de la sentencia el hecho de que también reivindica la justicia ordinaria frente a aquellos casos en los que haya incumplimiento por parte de las personas en los compromisos adquiridos en la justicia especial”, finalizó .



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.