Gobierno no se levanta de la mesa y confirma que ELN está ocupando zonas de Farc

Juan Camilo Restrepo, jefe negociador del Gobierno en los diálogos con el ELN, habló en Mañanas BLU sobre las declaraciones del fiscal general de la Nación quien pidió que se revise “la sinceridad” de los diálogos que se adelantan en Quito.



Restrepo afirmó que la sinceridad del ELN está “muy bien calibrada” desde que comenzaron las negociaciones y está claro “qué sí y qué no se va a negociar, cuáles son las líneas rojas que nos hemos trazado”.



Dijo que el equipo del Gobierno tiene como propósito negociar una paz estable duradera y sólida con entrega de armas. “No vinimos a negociar cualquier cosa”.



Fue tajante al asegurar que el Gobierno no se levantará de la mesa de negociación, “no vamos a manejar estas negociaciones con ingenuidad, pero sí con mucha paciencia”.



Se refirió a los ataques de la guerrilla del ELN para presionar un cese al fuego afirmando que es la forma incorrecta de actuar “porque les hemos dicho siempre que mientras se siga usando el terrorismo, mientras sigan los asesinatos, los atentados y las minas, no se va a firmar un cese al fuego porque allá se llega con un desescalamiento del conflicto, no al revés”.



Recordó que llegar a un cese al fuego bilateral con las Farc tomó tres años y varios “gestos de desescalamiento” que construyeron la confianza.



Afirmó que la negociación continuará sin cese al fuego bilateral trabajando en los demás temas de la agenda mientras “se tienen los elementos necesarios para lograr el objetivo”.