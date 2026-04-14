Gobierno Petro lanza ultimátum a Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

La mesa de diálogos entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano entró en una fase decisiva tras la suspensión del séptimo ciclo de conversaciones. La decisión se tomó luego de evidenciarse diferencias internas dentro del grupo armado frente a su compromiso de apartarse de las economías ilegales.

Según explicó el jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, el proceso atraviesa un momento de definiciones clave sobre el rumbo de la negociación. “Estamos entrando en un período de definiciones. Una de esas definiciones es el compromiso del grupo armado ilegal con el que estamos adelantando las conversaciones de separarse de las economías ilícitas”, afirmó.

De acuerdo con Novoa, durante los recorridos en territorio se han identificado avances en algunas zonas, pero también retrocesos. En el caso de la laguna de Chimbuza, en Nariño, destacó resultados positivos en procesos de sustitución de cultivos.

Constatamos que hay una voluntad real con la presencia del grupo en la laguna Chimbuza, en donde ha habido un proceso exitoso de sustitución de cultivos de hoja de coca por cultivos de caña de azúcar, de cacao, construcción de trapiches, centros educativos, etcétera. En esa visita constatamos que sí es posible que el grupo pueda hacer un tránsito a la vida civil de manera pronta y eficaz Señaló.

Sin embargo, esa disposición no es la misma dentro del grupo armado. “Lo que encontramos en el día de ayer es que algunos de los frentes de la coordinadora no tienen el mismo nivel de comprensión que hemos constatado en otros casos, y nosotros necesitamos como gobierno, como sociedad, como país, que estos grupos se separen de las economías ilegales y queden muestras efectivas de querer hacerlo. Así como han contribuido a copar de cultivos de hoja de coca estos territorios en donde la presencia del estado es muy precaria, de la misma manera nosotros demandamos del grupo acciones concretas para separarse de esas economías mediante acciones de transformaciones y de erradicación en sus zonas de influencia, y la respuesta que encontramos ayer no fue la más alentadora”, advirtió.



El jefe negociador también expresó inconformidad por los cambios de postura del grupo armado en cuestión de días. “La respuesta que encontramos de parte del grupo no fue la más satisfactoria, lo cual nos generó muchísimo desconcierto e inconformidad, porque el día anterior habíamos encontrado que se habían comprometido de manera muy clara en ese proceso. Lo que vimos ayer fue lo contrario de lo que observamos antes de ayer”, dijo.

Frente a este panorama, el Gobierno lanzó un ultimátum y exigió señales claras y verificables sobre la voluntad de avanzar en el proceso.

“Necesitamos claridad, necesitamos seriedad, estamos entrando en una fase final de estos diálogos, y para avanzar de manera eficaz y decidida, es necesario que el grupo diga con claridad si quiere abandonar su actividad alrededor de los cultivos de la hoja de coca”, enfatizó.

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Además, insistió en que no habrá espacio para ambigüedades en esta etapa. “No vamos a aceptar que el grupo quiera adoptar un doble lenguaje y un doble comportamiento frente a estos diálogos”, subrayó.

En ese sentido, Novoa dejó claro que la continuidad de la mesa dependerá de la respuesta que entregue el grupo armado en los próximos días. “Estamos a la espera de que el grupo dé una respuesta clara de si quiere avanzar o no en ese proceso”, explicó.

Incluso, advirtió que el Gobierno evaluará el futuro de la negociación si no hay definiciones concretas, teniendo en cuenta el tiempo que resta del actual mandato. “O vamos por el camino de la paz apartándose de las economías ilícitas, o el gobierno tendrá que evaluar en forma concreta y responsable qué hacer con esta mesa restando tres meses del actual gobierno”, afirmó.

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En paralelo, el proceso había avanzado en medidas para facilitar un eventual traslado de sus integrantes a zonas de Ubicación temporal. “El domingo acordamos crear una zona de ubicación temporal en el municipio de Roberto Payán, en el área de la laguna Chimbuza. Ya se han adelantado estudios técnicos, ya se ha avanzado en la contratación para darle alcance a los acuerdos”, detalló.

No obstante, la continuidad de estas iniciativas también queda condicionada a las decisiones que adopte el grupo armado en esta fase final del proceso.

Por ahora, el Gobierno insiste en que este es un momento definitivo. “Esperamos una vez recibido esa respuesta evaluar el alcance de la misma para retomar el curso de los diálogos de paz”, concluyó Novoa.

