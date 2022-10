Habrá capítulos de La Habana que se puedan aplicar a negociación con el ELN: Restrepo

El jefe negociador del Gobierno para los diálogos con el ELN, Juan Camilo Restrepo, aseguró que luego de la liberación de Odín Sánchez se despeja el camino para iniciar la etapa formal y pública de la negociación.



“Se despeja el camino para iniciar los diálogos, pero eso no le quita el carácter delictual que como secuestro tiene y tuvo, como lo tiene cualquier secuestro que es un hecho repudiable”, dijo Restrepo quien agregó que es repudiable que el ELN no haya renunciado al secuestro como método de lucha política.



Restrepo manifestó que luego de este paso “comienza la negociación propiamente dicha” y que se abordará “la agenda que con el ELN se acordó y que ha sido divulgada desde marzo del año pasado”.



Uno de las revelaciones de Restrepo tiene que ver con una mesa paralela que se encargará de tratar los asuntos humanitarios.



“Con la mesa de negociación paralela se dará una mesa de negociación para asuntos humanitarios, secuestro, enrolamiento de menores, minas antipersonal, atentados contra la población civil, daños a la infraestructura, analizados en una mesa especial de negociación que debe contribuir a un des escalamiento y a una humanización de la guerra y finalmente en un cese de hostilidades”, manifestó.



Sobre las diferencias entre las negociaciones que se adelantaron con las Farc y las que están por comenzar con el ELN, manifestó que se tiene claro que esta guerrilla es autónoma y que se abordarán temas propios, sin embargo, no descartó que algunos temas acordados con las Farc puedan servir a esta nueva negociación.



“Trataremos tópicos propios del ELN como guerrilla autónoma que no es un apéndice de las Farc, pero en el desarrollo del proceso habrá capítulos que se pueden discutir de los capítulos de La Habana que podrán ser aplicables en este caso como la erradicación de cultivos, justicia y finalmente entrega de armas y desmovilización que es de lo que se trata”, agregó.



Sobre el secuestro del soldado Fredy Moreno a manos del ELN, Restrepo aseguró que es “un hecho desafortunado” y que se ese tema será uno de los que primero se aborde en la negociación.



