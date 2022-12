Han politizado demasiado el plebiscito por la paz: Jody Williams

Williams, quien participó recientemente en un encuentro académico convocado por la Universidad Autónoma del Caribe, en Barranquilla, es conocida por impulsar la prohibición de las minas antipersona a nivel mundial.

Publicidad

La experta declaró que si fuera colombiana estaría bastante inquieta por el futuro del país, pues el proceso de paz “es un reto que de veras, si fuera presidente no lo hubiera hecho, porque después de años de negociar, poner otra cosa encima de las negociaciones es algo especial. Mucha gente está con el NO, es una ansiedad que la población no la necesita, pero ahí está”.

“Espero que se fijen en el futuro diferente y no den el voto como si estuvieran votando por un presidente, han politizado el plebiscito demasiado y no tiene que ver ni con uno ni con otro, sino con el futuro de Colombia”, añadió.

Publicidad

Williams también dijo que “todo mundo sabe que hay diferencias muy fuertes entre Uribe y Santos, entonces ponen sus caras en la votación y no tiene que ver ni con uno y con el otro. Si piensan en eso, no están pensando bien en el futuro del país y eso da tristeza, después de 52 años de guerra. Que ya deben poder lanzarse hacia el camino de la paz y no más juegos, ni nada de eso”.

Publicidad

En ese sentido, indicó que muchas veces la gente en el mundo espera que el Gobierno resuelva todo, pero no es así, pues “la paz solo va a tener éxito en el país si todos los colombianos aportan a su implementación, no pensar que de un día para otro van a vivir en un país en paz. Es todo un proceso”.

También dijo que tras varias décadas de conflicto en Colombia “de un día para otro no va a llegar la paz”, pues los colombianos “tienen que aprender lo que es vivir en paz, aprender a resolver los conflictos en violencia y eso no pasa de un día para otro. Y quejarse sin tomar acción por el país en que quieren vivir no tiene chiste, no vale nada. Yo me puedo quejar, pero si no hago nada para cambiar lo que me molesta mejor me callo, veo televisión y tomo una copa de vino”.

Publicidad

En referencia a cuánto tiempo podría tardar Colombia en erradicar las minas antipersona, dijo que “todo mundo dice que es imposible pero no es así. Como ejemplo está Mosambique en África, experimentaron años y años de conflicto armado, millones de minas antipersona por todo el país y en diciembre del año pasado lograron limpiar todo el país”.

Publicidad

“No es fácil pero hay que hacer un plan y empezar a desminar los lugares más importantes para el transporte y la industria. No es nada mágico, es trabajo”, finalizó.