“Hay futuro si hay verdad, de la Colombia herida a la posible”, nueva exposición de Centro Memoria

La exposición “Hay futuro si hay verdad, de la Colombia herida a la posible”, abrió desde este martes sus puertas al público en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en Bogotá. Al respecto habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, la excomisionada de la Verdad Lucía González, quien mencionó que este informe es necesario para comprender el “horror” que vivimos como sociedad y para construir paz.

“Esto es un esfuerzo enorme, que extiende ese esfuerzo de la Comisión de la Verdad para hacer comprensible el informe final, para que podamos acercarnos de manera más amable, más precisa y sensible, si se quiere, a los contenidos del informe final que no solamente son vigentes, sino necesarios. Es necesario comprender lo que nos pasó. Es necesario comprender que la guerra no es un asunto de los actores armados solamente, sino que la construimos también cotidianamente en las actitudes, en las maneras como nos relacionamos, en las maneras como definimos al otro y que tenemos que ver con la construcción de la paz”, explicó.

González contó que esta exposición resume 11.000 páginas, en la que hicieron un esfuerzo “para que sea lo más comprensible posible” y, por eso, habrá una mediación para grupos especiales y “para quienes quieran venir y pues según los niveles de formación”.

“Lo más importante es que podamos sensibilizarnos frente a ese horror en el que hemos construido esta nación y podamos entender que todos, desde el lugar que habitamos, que vivimos (…) Un margen de acción para resolver ese modo en que se va construyendo y anclando el conflicto en Colombia”, recalcó la comisionada.

Publicidad

Violencia en Colombia

Lucía González señaló que, ahora, el país tiene que avanzar y “no generar más divisiones ni odios”, pues, lamentó, lo más seguro es que si estas condutas de respeto no se implementan, se crearán más conflictos, pero se tienen que poder resolver.

“En los factores culturales de la violencia, está muy claro que el racismo, el clasismo, el patriarcado, esa construcción del enemigo interno, nos ha pedido vivir en paz. Entonces, todos los discursos, especialmente los del establecimiento, los del Estado, los de las autoridades, tendrían que ser respetuosos, influyentes, valorativos del lugar de cada uno y no generar más divisiones ni generar más odios porque a más contenciosa que sean las relaciones, a más confrontativa y estigmatizantes, pues con seguridad habrá más conflicto y más difícil va a ser resolver los asuntos que como sociedad tenemos que resolver”, indicó.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camilo Zuluaga: