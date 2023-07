Hijo de Eudaldo Díaz pide a Mancuso entregar detalles sobre homicidio del exalcalde de El Roble

El presidente Gustavo Petro anunció recientemente que había decidido nombra al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor, lo anterior con el fin de concluir el proceso de paz que se desarrolló durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de Colombia. Mancuso actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos y desde allí ha entregado detalles sobre el conflicto ante Justicia y Paz y ante la JEP.

"El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados", señaló Petro.

Tras el anuncio Juan David Díaz, hijo del exalcalde de El Roble, Sucre, le pidió a Mancuso que entregue los detalles sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su padre. Es importante recordar que Eudaldo Díaz durante un consejo comunitario con el expresidente Uribe denunció que lo iban a asesinar , pues se había negado a que el paramilitarismo cooptara su administración.

"Aprovecho para solicitar se sirva a informar a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, los lugares en los que estuvo retenido mi padre Eudaldo León Díaz Salgado, exalcalde de El Roble, Sucre, durante el tiempo que permaneció retenido por su organización, así como las personas que lo retuvieron y visitaron durante su cautiverio, de lo cual el señor Salvador Arana ha negado conocer cuando hay varios señalamientos de que estuvo prisionero en la finca de familiares de este", explicó Juan David Díaz.

En el mismo sentido le pide al exjefe paramilitar que entregue la información que tenga sobre las víctimas de desaparición del paramilitarismo.

"Le hago un llamado a estar a la altura de tal designación, por lo que le solicito respetuosamente y como un acto de muestra arrepentimiento, verdadero compromiso con la verdad, justicia y reparación integral hacia las víctimas, a que se informe al país de los lugares donde puedan encontrarse cuerpo de persona sepultadas de manera clandestina", explicó en la misiva.

