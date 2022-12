Hubo una polémica injusta por desmovilizados: secretario de Gobierno de Facatativá

Diego Zuleta, secretario de Gobierno de Facatativá, habló en Vive Bogotá de BLU Radio sobre la escuela Swat, una escuela de vigilancia en la que más de 300 guerrilleros recibirán un entrenamiento para vincularse a la Unidad Nacional de Protección.



El secretario aseguró que se desató una “polémica injusta” por cuenta de la presencia de los desmovilizados en una escuela de vigilancia del municipio porque “hay muchas cosas que se han dicho del tema que no son ciertas”.



Aseveró que hay “mucha desinformación por parte de la comunidad” lo que ha llevado a interpretaciones erróneas del tema. “Se usan estos hechos para torpedear el proceso de paz y para desacreditar al Gobierno”, dijo.



Explicó que si bien no fue informado del tema cuando se estaba planeando, “nosotros sí supimos en el mismo instante en el que arrancaron las actividades”.



Además, desmintió que no haya libre tránsito en la zona, “claro que debe haber más controles, qué tal que no hubiera gente cuidando, es algo claro que, si no existiera, nosotros pediríamos”.



