Inversiones para posconflicto se harán respetando sostenibilidad fiscal: Santos

Durante la presentación del Informe Nacional de Competitividad 2016-2017, el presidente Juan Manuel Santos manifestó que en el nuevo acuerdo de paz que se negocia en La Habana las inversiones que se harán para el posconflicto se darán respetando la sostenibilidad fiscal del país.



“Algunos han dicho cuanto va a costar el posconflicto, va a desbaratar la economía. No. Haremos las inversiones necesarias del posconflicto en función de la disponibilidad fiscal. Se respete y así se incluyó en el acuerdo. Eso lo logramos el día de ayer”, informó.



El jefe de Estado ante empresarios dio un reporte de esta nueva fase del proceso con las Farc y de lo que se concretó con los representantes del NO.



“No todas las propuestas se pueden incluir, algunas no son viables, pero el objetivo es que se logre un consenso lo más amplio posible, es lo que más nos convendría comenzar a implementa la paz de una forma coherente y eficiente”, expresó.



Santos reafirmó que en las negociaciones con las Farc no se ha tocado el modelo económico, ni la propiedad privada.



“Darles la total tranquilidad (a los empresarios). En materia de iniciativa privada, de respeto a la propiedad, al modelo de desarrollo”, precisó.



“Hicimos algunas correcciones, habían dudas que la propiedad privada estaba en tela de juicio por “tal frase”. Ustedes van a quedar satisfechos del papel de la iniciativa privada y las inversiones para poder aprovechar la paz de la mejor forma posible”, agregó.