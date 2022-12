Kerry elogia el compromiso de Uribe con la paz tras el Plebiscito por la Paz

El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, habló por teléfono con el expresidente colombiano Álvaro Uribe y elogió su compromiso con la paz después de que Colombia rechazase en referéndum el acuerdo de paz con las Farc.



Kerry "elogió al expresidente Uribe por su compromiso con la paz y su apertura al diálogo tras el plebiscito", afirmó hoy el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, en un comunicado.



El jefe de la diplomacia estadounidense "dejó claro que la continua disposición del expresidente a trabajar por un acuerdo duradero será crucial para avanzar", subrayó Kirby.



Finalmente, agregó el portavoz, Kerry "reafirmó nuestro apoyo firme a Colombia mientras busca asegurar una paz, justicia y prosperidad permanentes para todos los colombianos".



El secretario de Estado mandó esta semana a La Habana a su enviado especial para la paz en Colombia, Bernie Aronson, para impulsar el diálogo entre el Gobierno colombiano y las FARC después de la victoria del "no" en el plebiscito del pasado día 2 sobre el acuerdo alcanzado entre ambas partes.



Uribe, uno de los grandes detractores de las negociaciones con las Farc y del pacto alcanzado con el Gobierno, se convirtió en la cara visible del NO en el plebiscito sobre el acuerdo de paz.



El exgobernante se reunió este miércoles con el presidente colombiano, Juan manuel Santos, en la Casa de Nariño, sede del Gobierno, que no visitaba desde que dejó la Presidencia, en 2010, por el distanciamiento con su exministro de Defensa y actual jefe de Estado, quien ha sido blanco de sus críticas.



Uribe también felicitó a Santos por haber sido galardonado con el Premio Nobel de Paz, al igual que hizo Kerry.



Además de Uribe, el expresidente colombiano Andrés Pastrana se sumó a la campaña por el "no", cuyo triunfo en el plebiscito dejó en el limbo el acuerdo de paz que Santos firmó el pasado 26 de septiembre en Cartagena de Indias con el líder máximo de las Farc.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El jefe de las Farc, Timoleón Jiménez, felicitó al presidente Juan Manuel Santos por haber sido galardonado con el premio Nobel de la Paz y aseguró que este premio contribuirá a afianzar la paz.



-El Cuerpo de Bomberos de Barranquilla reportó una emergencia de un taxi que fue arrastrado por la corriente de un arroyo en la madrugada de este sábado por las fuertes lluvias. Fue rescatado por uniformados de la Policía.



-La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, advierte que durante los próximos días se aumentarán los vendavales, por la llegada de la lluvia. Hay alta probabilidad de desbordamientos de algunos ríos en Cali y el departamento del Valle.



-La Policía alemana busca a un ciudadano sirio sospechoso de preparar un atentado terrorista.



-Con cinco medallas de oro Colombia lidera el Campeonato Panamericano de ciclismo de pista en México.



-El huracán Matthew descendió a categoría 1 en su trayecto cerca de la costa de Carolina del Sur, en donde se registran lluvias intensas y fuertes vientos.



-Decenas de muertos y heridos dejó un bombardeo de la coalición árabe en Yemen.



-El régimen de Corea del Norte alabó hoy los avances de su programa espacial, lo que varios analistas ven como una señal de que podría estar preparando el lanzamiento de un misil de largo alcance para celebrar el inminente aniversario del Partido de los Trabajadores, el partido único del país.

