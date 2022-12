La búsqueda de la paz no puede ser para dentro de medio siglo: Belisario Betancur

El expresidente Belisario Betancur cerró con su discurso el foro Beneficios de la Paz en el Club El Nogal, asegurando que una sociedad como la colombiana que ha vivido medio siglo en guerra puede llegar a leer que este modo de vida está bien.



“Pensamos que ya hemos aprendido a vivir así y que quien espera lo mucho puede esperar un poco más sin desesperar. Pero si miramos en el fondo de nuestros corazones sabemos que tal acierto no es cierto, sino que es un desacierto, que ese modo de vida no es placentero”, manifestó.

Motivando a los colombianos a votar sí en el plebiscito afirmó que los colombianos no pueden acostumbrarse a las despiadadas manifestaciones de la guerra.



“Esperar un poco más puede ser otros cincuenta años de espera o quién sabe cuántos más de desespero. La búsqueda de la paz no puede ser para dentro de medio siglo, sino ahora. Cualquier paz en el mundo, aunque sea desventajosa es mejor que una guerra justa y ventajosa”, añadió.



Y cerró su discurso citando al expresidente de los Estados Unidos John F. Kennedy: “se tiene que cumplir la frase del expresidente Kennedy, pues el hombre tiene que establecer un final para la guerra; si no, la guerra establecerá un final para la humanidad”.