La JEP entraría en funcionamiento en noviembre próximo, revela Rodrigo Rivera

Rivera, quien fue ministro de Defensa al inicio del Gobierno Santos, dijo que todo en el proceso de paz ha sido “un proceso de siembra y cosecha. Haber cerrado espacios a las Farc, para poder reestablecer incluso relaciones exteriores, volcar a la comunidad internacional para que apoyaran la presión política y diplomática para que no siguieran delinquiendo fue generndo golpes muy estratégicos y sentó las bases para que después, ahora, pudiéramos avanzar en una serie de cerco para, posteriormente, poner condiciones”.



Señaló que desde el año 2003 hasta ahora se ha logrado la desmovilización individual de 18.000 miembros de las Farc, sin contar los 13.000 que ahora con el acuerdo se desmovilizan.



“Los tres gobiernos (Uribe-Santos) últimos les dieron duro a las Farc. Uribe les dio muy duro, pero faltaban muchos. Muy posiblemente hubiéramos seguido por el camino de la guerra si no se nos hubiese presentado esa luz del acuerdo, pero Santos capturo esa oportunidad para que las farc pasaran a la sociedad civil y se garantice que ese dolor y esa pesadilla no se repita”.



Respecto a la polémica generada por los bienes declarados por las Farc, indicó que las cosas se resuelven con institucionalidad. “Lo primero que hicimos fue recibir un inventario y entregarlo a la fiscalía y el segundo integrar una comisión de juristas que asesore la sociedad de activos especiales para verificar cada bien y custodiarlos y registrarlos”.



Le puede interesar: Listo el ponente de la JEP en la Cámara de Representantes.



“Las Farc han entregado un listado que ascendería a casi un billón de pesos, el estado debe verificar. Se abona que el proceso genero ese compromiso y han cumplido con entregar la lista de bienes. Si tienen algo ilegal estarían reincidiendo que sería de jurisdicción de la fiscalía”.



Del paso de las Farc a la política recordó que el acuerdo prohíbe que la justicia especial de paz disponga inhabilidades políticas para miembros de las Farc, pero el acuerdo establece que la justicia especial de paz va a ocuparse de los delitos más graves y reparar a las víctimas.



Finalmente, se refirió a la entrada en funcionamiento de la JEP, al decir que se trabaja con celeridad para que el 26 de septiembre sean designados los magistrados “para que asuman funciones cuanto antes. Inmediatamente en noviembre y en largo plazo como en mayo. Esperemos que arranque en noviembre”.



Publicidad