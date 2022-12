Los 32 gobernadores del país reciben con optimismo nuevo acuerdo de paz con Farc

A través de la Federación Nacional de Departamentos, los 32 gobernadores del país celebraron el nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc “con optimismo y esperanza”.



Los gobernadores destacaron que se mantuviera el enfoque territorial de los acuerdos “y que se reconozca la autonomía de las entidades territoriales “con la inclusión en el punto de Implementación, verificación y refrendación, de los principios de integración territorial e inclusión social y de fortalecimiento y articulación institucional”.



Además, destacan que el nuevo acuerdo de paz “responde a un gran clamor nacional, expresado en las inmensas movilizaciones estudiantiles y ciudadanas” y, según los gobernadores, fue posible gracias a que el Gobierno Nacional y las Farc asumieron los resultados del plebiscito democráticamente.



Esta fue la declaración completa emitida por la Federación Nacional de Departamentos:



1.- Con optimismo y esperanza fue recibida por parte de los Gobernadores del País, la noticia del nuevo acuerdo suscrito, el sábado pasado en la ciudad de la Habana, entre el Gobierno Nacional y Las FARC EP, porque hace más cierta que antes, la pronta terminación del conflicto armado y vuelve más sólida la posibilidad de una paz estable y duradera en las regiones y territorios de Colombia, por cuanto el nuevo acuerdo recoge un mayor consenso político y social que el que tuvo el firmado con anterioridad.



2.- En efecto, el nuevo acuerdo al tiempo que mantiene la esencia de lo pactado inicialmente, incorpora la mayoría de las propuestas de modificaciones y precisiones propuestas por diversos sectores de la sociedad colombiana, especialmente las formuladas por los dirigentes que promovieron el NO, en desarrollo del gran diálogo nacional convocado por el Señor Presidente de la República a raíz de los resultados del plebiscito del 2 de octubre.



3.- En particular, para los departamentos y municipios del país es muy importante que se haya mantenido el enfoque territorial de los acuerdos y que ahora, con la inclusión en el punto de Implementación, verificación y refrendación, de los principios de integración territorial e inclusión social y de fortalecimiento y articulación institucional, en el nuevo acuerdo se reconozca la autonomía de las entidades territoriales , lo mismo que la necesidad e importancia de “la participación activa de las autoridades regionales y locales en los procesos de toma de decisión y en el seguimiento a la implementación del Acuerdo Final en sus territorios” e igualmente que “ se garantizará que la implementación se haga en coordinación y con el concurso de las autoridades locales. La implementación del Acuerdo se deberá realizar con pleno respeto de las competencias de las autoridades territoriales, sin detrimento de lo acordado”.



4.- El nuevo acuerdo responde a un gran clamor nacional, expresado en las inmensas movilizaciones estudiantiles y ciudadanas y fue posible gracias al talante democrático con el cual tanto el Gobierno Nacional como las FARC asumieron los resultados del plebiscito, al carácter propositivo de las iniciativas de la mayoría de los dirigentes que impulsaron el No en este certamen electoral y al respaldo prácticamente unánime de la comunidad internacional, reiterado recientemente con la distinción del premio Nobel de Paz otorgada al Señor Presidente de la Republica.



5.- La Federación Nacional de Departamentos hace un ferviente llamado a los diferentes sectores políticos, sociales y comunitarios, a respaldar el nuevo acuerdo, a impulsar su rápida y eficaz implementación y a convertirlo en una oportunidad de unidad y reconciliación nacional alrededor del mayor y trascendental propósito de cualquier sociedad: la paz, que en el caso de Colombia constituye, no sobra recordarlo, un deber y un derecho de fundamento constitucional.



6.- Finalmente la Federación Nacional de Departamentos, manifiesta su aspiración de que la buena noticia del nuevo acuerdo con las FARC EP, se complemente, cuanto antes, con el inicio de la fase publica y formal del proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, en el cual confiamos que desde un principio existan espacios para la participación y aportes de las autoridades territoriales y la sociedad civil.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El presidente Juan Manuel Santos se reunirá con Humberto de la Calle y con el ministro del Interior para hablar de paz, antes de su viaje a Perú para participar en la cumbre de la Apec.



-Las lluvias siguen generando dificultades para la movilidad en el país. Sigue cerrado el aeropuerto El Edén de Armenia.



-La defensa del polémico alcalde de Yopal, John Jairo Torres, confía en que el tribunal ratificará el fallo del juez que declaró nulo el proceso contra el mandatario.

-Más de 50 ciudadanos extranjeros indocumentados que se encontraban internados en un centro de deportación en Estambul huyeron hoy tras provocar un incendio.



-Después de la doble fecha de eliminatorias de la FIFA para el Mundial de Rusia, las ligas regresan a competición, y en Europa y México estarán los jugadores de la Selección Colombia.



-Los servicios de rescate indonesios buscan al menos a 15 personas desaparecidas tras chocar un barco de pasajeros con un carguero tailandés en el mar de Java.



-El papa Francisco creó en la Basílica de San Pedro del Vaticano a los 17 nuevos cardenales, 13 electores y 4 no electores, que se suman ahora a los miembros del Colegio Cardenalicio, en la víspera de la clausura del Jubileo Extraordinario de la Misericordia.



