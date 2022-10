Menor reclutado por las Farc se escapó y ahora está con su mamá

Hace unos días se conoció el caso de María Eugenia González, madre Yulmer, un menor reclutado por la Farc, quien reveló que fue a ver a su hijo en una de las zonas veredales y no le permitieron llevárselo.



Según se ha conocido, Yulmer desertó del grupo guerrillero de las Farc para volver a su hogar en el Meta.



María Eugenia, madre del menor, reveló que “él se escapó de la vereda donde estaba y yo estaba dormida cuando alguien golpeó la puerta y gritaron que era Yulmer. Yo no podía creer que eso era cierto”.



La madre de Yulmer reveló que teme por la vida del menor ya que no fue entregado oficialmente por la guerrilla.



En días pasados, María Eugenia había narrado su historia a medios de comunicación revelando que “mi niño fue reclutado por las Farc el 1 de septiembre de 2014 en la vereda Bella Vista y hasta el día de hoy no sé cómo fue”, señaló.



La mujer contó que en el momento de la reclutada ella se encontraba en San José del Guaviare en una cita médica y dejó al menor con sus abuelos en Bella Vista, departamento del Meta.



A su regreso, se encontró con la lamentable noticia de que Yulmer hacía parte, contra su voluntad, del grupo guerrillero.



González pudo hablar con su hijo porque fue a buscarlo a uno de los campamentos de las Farc. “Yo intenté traerme a mi hijo cuando lo vi, pero ellos (las Farc) me dijeron que si yo me lo traía, él podía perder todos los beneficios y podría ir a la cárcel cuatro años”, manifestó.



Yulmer, en medio de la tristeza, manifestó a su madre que quería dejar las filas guerrilleras porque estaba allá contra su voluntad. “Él me dijo que se quería salir, pero le daba miedo perder la vida o caer a una cárcel sin haber hecho nada”.



