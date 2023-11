“No es mi interlocutor y una controversia sería inútil”: Otty Patiño responde a Antonio García

Otty Patiño, jefe negociador del gobierno le respondió al cabecilla del ELN, alias ‘Antonio García’ quien dijo en las últimas horas que esa guerrilla “no cederá” a chantajes, refiriéndose al tema del secuestro, después de que mantuvieran en esa condición a Luis Manuel Díaz casi dos semanas.

“Él no es mi interlocutor en la mesa y entrar en controversia con él me parece inútil”, aseguró Patiño quien reiteró que el tema de secuestro es prioritario en la mesa, porque no ha podido ser solucionado en el mecanismo de monitoreo.

“Continuar en una práctica sistemática de lo que en el DIH se conoce como toma de rehenes, puede significar un incumplimiento reiterado del DIH”, advirtió Patiño al ELN por práctica del secuestro.

Además, el jefe negociador del gobierno también reconoció que el frente del ELN que tenía a Luis Manuel Díaz lo liberó porque es una persona “muy conocida y amada por la gente”, pero lamentó que no sean liberados los secuestrados que no son tan conocidos.

“Pero quien que no sea querido, así sea menos conocido, menos estrella, menos amado, merece también estar en libertad”, sostuvo Patiño.

Sobre financiación del ELN fue enfático en que lo que se financiará es La Paz y no la guerra, cerrando la puerta a que se den recursos a personas que se mantienen alzadas en armas: “ni de financiar gente que se mantenga en armas sin hacer nada o continuando la guerra, eso sería inadmisible”.

Agregó, haciendo referencia al ELN, que “nadie va a entregar las armas, la dejan que es otra cosa”.

