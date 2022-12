No hay espacio para reabrir las negociaciones con Farc: Humberto de la Calle

El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, confirmó que a la delegación de paz que trabaja en La Habana, Cuba, se suman al equipo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el consejero presidencial para el posconflicto, Rafael Pardo; el director de la Alta Consejería para la Reintegración, Joshua Mitrotti; y la canciller María Ángela Holguín.

De la Calle aprovechó para referirse a lo señalado desde la oposición sobre la posibilidad de reabrir las negociaciones en caso que pierda el plebiscito por la paz, y descartó tajantemente esa intensión.



“Después de una experiencia de casi 4 años, no hay espacio para reabrir las negociones, pensar que se puede renegociar ciertos puntos sería un serio error, ese es mi convencimiento, muy poco ganaría la población colombiana”, señaló el jefe negociador.



“En el plebiscito debemos tomar una decisión, resistirse dar el sí sería sentenciar al país a un periodo de incertidumbre (…) Significaría un enorme retroceso en la construcción de una ciudadanía que quiere ver hacia el futuro, tendría un sentimiento de impotencia, de calamidad, de pesimismo, pasado el ejercicio electoral nos sentiríamos presos del pasado”, agregó.



Sobre los puntos que aún quedan por negociar, De la Calle aclaró que no se puede actuar de manera apresurada, pues se podría malograr el acuerdo definitivo.



“Deseo de llegar un acuerdo, todos queremos un acuerdo, estamos sin pausa para lograrlo, pero el afán no puede propiciar un mal acuerdo”, concluyó el negociador.