No se sabe cuánto durará el cese al fuego bilateral: MinInterior

En rueda de prensa, el ministro del Interior, Juan Fernando, dijo que aún no se sabe cuánto puede durar el cese bilateral con las Farc tras la incertidumbre que generó la victoria del NO en el plebiscito el pasado domingo.



“Este no es un tema que se pueda dilatar porque está en juego la paz del país. Está en juego el cese bilateral al fuego que acordaron el Gobierno y las Farc y están en juego todos los acuerdos de paz”, expresó.



En ese sentido, el ministro dijo que los delegados del Gobierno están listos para sentarse con el Centro Democrático e identificar cuáles son sus preocupaciones.



Sobre la responsabilidad de que el NO ganara en el plebiscito, Cristo dijo que no se trata de buscar culpables.



“Aquí no nos podemos quedar buscando responsables o culpables. La responsabilidad que me quepa yo la he asumido sin ningún inconveniente.



"Ojalá quienes tengan la responsabilidad y los que no hicieron mucho en este plebiscito también la asuman”, expresó.



“Lo que le hemos dicho al presidente Santos, todos los ministros, como es natural, es que después de un episodio político de esta naturaleza él tiene toda la libertad para reconfigurar su Gobierno esperemos en qué momento decide hacerlo si decide hacerlo y en qué carteras aquí tenemos un compromiso con la paz de Colombia”, continuó.