ONU pide al Gobierno entrante consolidar avances del acuerdo de paz con las extintas Farc

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, solicitó al Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella, consolidar los logros del acuerdo de paz de 2016.

Guterres indicó que “una transición fluida y cooperativa entre los gobiernos contribuiría a preservar los avances que Colombia ha logrado”. Para este fin, su representante especial, Miroslav Jenča, quien presentará el informe el 15 de julio en Nueva York, se reunirá con las nuevas autoridades.

La ONU advirtió que la violencia persiste en zonas con baja implementación del acuerdo, donde más de 11,000 excombatientes requieren apoyo socioeconómico.

El informe de la Misión de Verificación advirtió que desde la firma del acuerdo, 493 firmantes han sido asesinados, incluyendo 12 mujeres, 64 indígenas y 59 afrocolombianos, con cinco casos reportados en lo que va de 2026.



Por estos hechos, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación ha logrado 109 condenas, detalló la ONU.

El informe resalta que, entre el 27 de marzo y el 1 de junio de 2026, se registraron 5,272 personas desplazadas y 9,553 confinadas, de las cuales el 58% pertenece a comunidades étnicas. Además, unas 316,000 personas sufrieron restricciones de movilidad en el departamento de Cauca y la región de la Amazonía, sumado al homicidio de 33 líderes sociales.

Asimismo, el organismo multilateral constantò avances en el campo, donde la pobreza multidimensional rural disminuyó del 38.66% en 2018 al 22.4% en 2025.

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Al cierre del periodo electoral, Guterres pidió al saliente Gobierno nacional de Gustavo Petro y a la nueva administración de Abelardo De la Espriella a unificar esfuerzos, señalando que “no hay lugar para la violencia política” y que es imperativo desescalar la retórica confrontacional para asegurar la estabilidad de la paz en Colombia.