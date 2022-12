Para Gobierno el bien supremo es desarmar a Farc; el resto no cuenta: Iván Duque

"Escuchamos una razón de paz que es totalmente respetable pero que parte del supuesto utilitarista de que con el fin de desarmar a las Farc, todas las concesiones adicionales, son discusiones menores, no son trascendentales y pueden manejarse porque el bien superemos es la desmovilización de las Farc", aseguró el senador Duque.



Por su parte, el jefe negociador del Gobierno aseguró que el desarme de las Farc es importante, pero que este no es el fin último de los acuerdos pues militares que incurrieron en faltas también se verán beneficiados con la firma de proceso de paz.



"El acuerdo no se limita al fin del conflicto. A veces hablo de seguridad jurídica y la gente piensa en las Farc y dice es que a ellos no hay que darles seguridad jurídica, que se pudran en la cárcel, etcétera. La seguridad jurídica es una necesidad de los señores que dejan las armas pero también de nuestros militares y policías. Hay que reconocer que también hubo errores y violaciones de la ley por parte de miembros de la Fuerza Pública", afirmó De la Calle.