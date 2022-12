Para hablar con Farc me desarmé el alma, el espíritu y el corazón: Gral. Flórez

El general Javier Flórez, jefe del comando estratégico de transición para el fin del conflicto y representante del Ejercito en la mesa de diálogos con las Farc, relató detalles de cómo fue la negociación con el grupo guerrillero.

“Me desarmé el alma, el espíritu y el corazón. Pensé en Colombia, en la institución, en nuestras fuerzas armadas. Pensé en unos seres humanos que están arrepentido y que quieren reintegrase a la sociedad colombiana”, dijo.

Reveló también que hubo diferencias grandes en las discusiones, pero que esas diferencias se dieron en medio del respeto de las partes.

“Hubo mucho manejo de crisis en las dos subcomisiones, pero esas discusiones fueron con respeto. Nos paramos unas dos veces, pero a las tres y cuatro horas nos volvimos a sentar”, expresó.

Flórez también explicó en Mañanas BLU cómo serán los movimientos de las Farc hacia la conferencia guerrillera.

“De acuerdo a los protocolos de La Habana ya se iniciaron los movimientos de los delegados de las Farc al Meta, en el sector del Yari, para la décima conferencia”, dijo.

Agregó que la mitad del Secretariado de las Farc ya está en zona y que se tiene estimado que este martes llegue el resto.

“Todos los se mueven de civil, sin armas, a unos puntos, acompañados por la Cruz Roja Internacional y la UNIPEC (Unidad Para la Edificación de La Pa) para evitar cualquier inconveniente”, dijo.

Así mismo, el general dijo que los hombres de las Farc no pueden hacer campaña por el SÍ en el Plebiscito.

“Ellos no pueden hacerla. No pueden tener contacto con la población civil en estos momentos. No pueden ir a los pueblos, ir a las escuelas. Están en unos campamentos previamente coordinados y con unas coordenadas que tiene la fuerza pública”, explicó.

El general aseguró que está convencido que la toma del poder por las armas ya dejó de ser un objetivo para las Farc.

Desmovilización

El general aseguró que los milicianos que estén en las lista irán a las zonas de concentración.

“Los milicianos que estén en la lista se van a concentrar. Lo que no esté en la lista no eran de las Farc y si era de las Farc se queda en la sociedad y nadie supo nada”, expresó.

Armas de las Farc

El general también se refirió a la dejación de armas y al respecto dijo que se conocerá qué tipo de armamento tenía el grupo guerrillero cuando ya las entreguen a las naciones Unidos.

Paso de guerrilleros a otros grupos

Agregó que no existen instrucciones por parte del Secretariado de las Farc de que guerrilleros pasen a organizaciones como el ELN.