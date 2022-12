Pastrana le pide a Santos que convoque a un gran acuerdo político por la paz

El expresidente Andrés Pastrana le envió una carta a los conservadores invitándolos a oponerse al proceso de paz, argumentando que el derecho a disentir es la verdadera democracia. (Vea acá también: Pastrana envió carta a conservadores invitándolos a decir NO al plebiscito ).

“No he dicho ni ‘no’ ni ‘sí’, mi carta tiene dos objetivos fundamentales: uno, que Santos dijo que si pierde el Plebiscito nos vamos a la guerra mientras las Farc dicen que irían a la paz. Presidente, por favor dígale a los colombianos que si pierde el Plebiscito no vamos a la guerra”.

“Es una campaña que no se puede hacer con terrorismo, por eso he dicho que el presidente Santos en este caso es el candidato del terror, es el Donald Trump colombiano porque lo que ha querido es ponerle una espada de Damocles a los colombianos”, añadió.

En ese sentido, el expresidente Andrés Pastrana le pidió a Santos que convoque a un gran acuerdo político por la paz.

“Si se vota ‘no’, queda abierta una posibilidad de refinar los temas en los cuales los colombianos creen que debe haber claridad”, argumentó el exmandatario.

“Presidente, convoque a los colombianos para que la paz la podamos hacer entre todos, la paz no es de Santos, del liberalismo, del Centro Democrático, es de todos los colombianos. Ojalá el presidente Santos hiciera esa gran convocatoria para que pudiéramos nosotros sentarnos y hacer una paz duradera”, finalizó.