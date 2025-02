Presidente Petro se despacha contra el ELN: “decidió manchar la bandera con cocaína”

A través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro se despachó contra el ELN, que ha sido el causante de la crisis humanitaria que se vive en el Catatumbo. El mandatario aseguró que ese grupo guerrillero se dedicó al tráfico de cocaína, manchando su bandera y esclavizando a los campesinos de la región.

“Puede Antonio García atacarme lo que quiera e intentar matarme si lo desea; muchos revolucionarios han muerto bajo balas del ELN. Pero la historia es la historia y no perdona. La nueva generación del ELN decidió manchar la bandera del ELN con cocaína y ya no la entiende, no sabe qué significa”, dijo Petro en su cuenta de X.

Trino Gustavo Petro sobre el ELN. Foto: cuenta X @petrogustavo.

En medio de su publicación, el jefe de Estado aseguró que el grupo criminal, asociado a los “peores traquetos”, ha asesinado al campesino, le ha quitado sus tierras y lo ha desplazado de su hogar. Según el mandatario, el ELN ha comprado a la guardia venezolana con el fin de esclavizar al pueblo.

“Su tráfico, el que hace la EFER clandestina hasta del mismo ELN, ha destruido el pueblo de Haití, que nos dio la libertad, esclaviza al pueblo venezolano, que dicen ustedes defender, pero que cada vez se pone más en su contra y esclaviza y asesina al pueblo colombiano del Catatumbo”, continuó Petro.

Como último mensaje, el presidente asegura que Antonio García, líder del ELN, saboteó la paz y mató el propósito revolucionario del grupo guerrillero. “Su fé en el amor eficaz, trajo odio y muerte (...), traicionó al campesinado que lo apoyó y que ahora, usted permite que asesinen”, finalizó.