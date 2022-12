Reunión de sector conservador con Santos no busca dividir al NO: Camilo Gómez

El excomisionado de paz Camilo Gómez manifestó que la reunión de este martes con el presidente Juan Manuel Santos, en la que además participará Marta Lucía Ramírez, no busca dividir a los representantes del NO.



“La reunión surge de una motivación que es mucho más amplia. Es necesario romper esta serie de desconfianzas entre los del NO y los del SÍ y ya el presidente ha dado importantes. Aquí no se trata de armar mil maromas para dividir al NO”, dijo.



Agregó que la contraparte son las Farc y que frente a esta la idea es presentar propuestas y enfatizó en que “no se trata de interferir en la función que tiene el Gobierno”.



Finalmente, Gómez expresó que el testigo en la mesa no será “uno que traiga chismes”, sino todo lo contrario, su función servirá “para evitar traer y llevar chismes y que no aparezcan las mil historias que han aparecido hasta ahora en el proceso".