Roy Barreras insiste en que "Santrich primero debe ser juzgado aquí que en EE.UU."

A dos años de haberse firmado el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional con la exguerrilla de las Farc, el país ha avanzado, pero siguen existiendo faltas, como lo aseguró el senador Roy Barreras a BLU Radio.

Para el congresista, que estuvo durante el proceso en la mesa de negociación en la Habana, Cuba, la finalización del conflicto armado con dicho grupo subversivo permitió que se pudiera poner la lupa en otros problemas de las regiones del país.

“Firmamos la paz con gran ilusión y con inseguridades, pero que reveló otros problemas como la delincuencia común, la violencia intrafamiliar y contra los niños”, dijo Barreras.

“Por estar enfrascados con el conflicto con la guerrillera dejamos a un lado a la ciudadanía”, agregó.

Sin embargo, no desconoce que uno de los puntos más candentes tras la firma del acuerdo son las disidencias, el desconocimiento del paradero de Iván Márquez y alias El Paisa, sino que también la captura de Zeuxis Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich.

“Hay que ser muy respetuosos con lo que digan los jueces sin desconocer los detalles jurídicos, pero el golpe más grande que recibió la seguridad política de la paz fue la captura de Santrich”, dijo Barreras.

El senador indicó que “No sabemos si es culpable o inocente, pero lo que sí sabemos es que esto generó la amenaza de pensar,

a quienes dejaron las armas, que pueden ser capturados y extraditados”.

Para Barreras, el caso Santrich es un tema que preocupa, pues el Gobierno de los Estados Unidos solo le “le interesa su lucha antidrogas pero que no tiene nada que ver con la paz de Colombia”.

No obstante, Barreras no desconoció que si cualquier excombatiente, después de firmado el Acuerdo, comete un ilícito debe ser condenado, no sin antes decir la verdad a las víctimas.

En relación a una posible extradición del exjefe guerrillero el senador Barreras indicó que Santrich primero debe pasar por la justicia colombiana y por último el Gobierno Norteamericano.

“A quien se le demuestre cualquier delito debe ser capturado e ir a la cárcel, pero sin olvidar la responsabilidad que tiene con las víctimas. Primero tiene que ser juzgado aquí y la extradición debe ser la última instancia”, dijo.

