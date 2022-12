Santos confirma avances importantes con líderes del NO

Desde Barranquilla, el presidente Juan Manuel Santos informó que ya se han concretado varios “avances importantes” con los líderes del NO en el Plebiscito por la Paz, mostrándose optimista de un pronto acuerdo.



Explicó que en la reunión del sábado se lograron varios acuerdos y que este lunes se volverán a reunir los negociadores de paz del Gobierno con los opositores al acuerdo de paz.



Además, reiteró que les dio instrucciones a los voceros del Gobierno para que “no se paren de la mesa porque podemos lograr un acuerdo muy rápido”.



Santos informó que “ya todo está estudiado”, por lo que todo el camino a seguir es tener voluntad de logar acuerdos.



Los negociadores de paz volverán a La Habana el jueves para reencontrarse con los negociadores de las Farc y exponerles lo hablado con los opositores.



Proceso con el ELN



El presidente Juan Manuel Santos también se refirió al proceso que se adelanta con la guerrilla del ELN y reiteró que no se instalará la mesa pública de diálogos hasta que no liberen al excongresista chocoano Odín Sánchez.



“Hasta que no vea a Odín Sánchez libre, sano y salvo, no va a haber ninguna reunión con el ELN”, finalizó.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-Durante este fin de semana la Policía de menores y la Alcaldía de Bogotá encontraron a más de 100 menores en chiquitecas de diferentes lugares de la capital.

-Las autoridades de salud de Ibagué confirmaron la presencia de latas de atún con mercurio del lote reportado por el Invima.

Publicidad

-Un militar que había sido reportado como desaparecido en el departamento de Guainía fue hallado muerto.

Publicidad

-En Bucaramanga un hombre destruyó y prendió fuego a su motocicleta porque las autoridades lo detuvieron por estar conduciendo borracho.

-El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca, fue detenido junto a otros exfuncionarios acusados de varios delitos.

Publicidad

-Con un enfrentamiento entre colombianos continuará la fecha 11 del fútbol italiano.

Publicidad

-El enviado de la ONU para Siria condenó hoy los ataques con cohetes lanzados por grupos rebeldes contra la sección occidental de Alepo, que controla el Gobierno.

-Al menos 41 soldados del Ejército Nacional Afgano se entregaron a combatientes talibanes después de un asedio de dos meses a su base militar en la ciudad de Trinkot, en el sur del país.

Publicidad

-El primer ministro islandés, Sigurdur Johannsson, anunció su dimisión tras no haber logrado mayoría en las elecciones legislativas celebradas el sábado.