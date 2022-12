Sector de conservadores se declara en rebelión contra la JEP

Un grupo de ocho representantes a la Cámara por el Partido Conservador liderados por David Barguil manifestaron su rechazo a aprobar la Jurisdicción Especial para la Paz que se debate este lunes.

En un comunicado de siete puntos, expresaron que no están de acuerdo con la participación política de los exguerrilleros sin que hayan pasado por la justicia transicional y la falta de claridad sobre la pérdida de beneficios a los exguerrilleros que no cumplan con los compromisos.



Además, rechazan la falta de claridad sobre la extradición a exguerrilleros que reincidan en delitos de narcotráfico, la conformación del tribunal de paz con lo que consideran magistrados “con claro sesgo ideológico”, la reapertura de listas para que guerrilleros accedan a la amnistía, la posibilidad que el tribunal opere sobre terceros y la falta de claridad sobre condenas a delitos sexuales, tema que consideran se deben tratar desde la justicia ordinaria.



“Un grupo de representantes del partido conservador le estamos diciendo no a la JEP. Es inamisible, una cachetada a las víctimas que quienes son autores de delitos de lesa humanidad, que los miembros del secretariado estén aspirando al Congreso e incluso ‘Timochenko’ a la presidencia, sin antes no haber pasado por el tribunal de justicia, sin antes no haber contado la verdad y no haber reparado a las víctimas”, señaló el representante David Barguil.

Además de Barguil, los firmantes del comunicado son los representantes Inés Florez López, Germán Blanco, Orlando Clavijo, Jaime Lozada, Ape Cuello y Horacio Gallón.

Continúa votación de articulado de la JEP en la Cámara de Representantes

La Cámara espera evacuar la discusión para pasar a la conciliación de textos con el Senado y cumplir con el plazo del fast track, que vence este jueves 30 de noviembre.

Este 27 de noviembre continuó en la plenaria de la Cámara de Representantes la discusión del proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz.

En una primera etapa se votó negativamente, por 83 votos, un paquete de proposiciones que se sugerían fueran eliminadas por parte de la subcomisión que las estudió y posteriormente se aprobó el bloque de 78 artículos tal como venían en la ponencia.

Entre los artículos que se aprobaron individualmente está el 72, sobre criterios de priorización por parte de la Fiscalía para terceros civiles y agentes del estado no integrantes de la fuerza pública, 128 sobre la finalidad de la JEP y las acciones restaurativas y reparadoras del daño causado, el 139 sobre verificación del cumplimiento de las sanciones propias impuestas a los agentes del estado, incluidos los miembros de la Fuerza Pública, y el130 sobre restricciones efectivas para las condenas ordenadas por el tribunal.

Sin embargo, aún hace falta abordar la discusión de los artículos considerados como difíciles:

· El 19, sobre el principio de selección de la JEP

· El 20, sobre requisitos para el tratamiento especial

· El 30 sobre tratamiento especial de otras conductas

· El 31, sobre participación en política

· El 62 sobre competencia de la JEP

· El 63 sobre competencia personal

· El 67 sobre responsabilidad de los mandos de las FARC-EP

· El 70 sobre el respeto a los fueros otorgados por la constitución

· El 84 sobre conductas conexas con el delito político

· El 100 sobre magistrados del tribunal para la paz

· El 101 sobre requisitos para magistrados del tribunal

· El 105 sobre requisitos de los magistrados de las salas

· El 106 sobre causales de impedimento y recusación de los magistrados

· El 123 sobre el régimen laboral de los magistrados del tribunal

· El 129 sobre duración de las penas propias de la JEP

· y 147 sobre delitos sexuales contra niños y adolescentes en el marco del conflicto.