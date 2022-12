Si James se decide por el SÍ tendría un impacto igual al de Uribe: John Carlin

“El plebiscito más importante que cualquier colombiano va a hacer. En mi opinión, la gente tiene una enorme movilizar a la gente debería declarar su posición de una forma u otra”, indicó.

En ese sentido dijo que es una irresponsabilidad mantenerse al margen de lo que sucede en el país.



“¿Usted cree que si James marca mañana un golazo ante el Borussia Dormund, se quita la camiseta con otra debajo (con el SÍ) no va a tener un impacto grande? El doctor Álvaro Uribe tiene un poder sobre la consciencia en este país extraordinario. Un gesto así tendría un impacto como el de Álvaro Uribe”, expresó.



Agregó que la paz es un hecho que va mucho más allá de la política y que por lo tanto la respuesta a su columna no puede ser que es él es un deportista y no un político.



“Vamos a rendirnos a la Fifa, una organización corrupta, pues si esa es la decisión no tengo mucho que decir. Si le parece que tomar posición tiene un alto precio por pagar, pues perfecto”, agregó.



“James es un cobarde: ¿sí o no?”, titula la columna de opinión de Carlin en el diario El País de España.



"En la lista también entraría el centrocampista del Real Madrid James Rodríguez, a su vez el personaje más conocido y admirado de su país natal, Colombia... Los futbolistas se callarán en algunos casos por simple ignorancia, en otros por falta de convicción, en todos por dinero", dice uno de los apartes de la columna de opinión.



