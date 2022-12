Si no pasa el ‘fast track’, el plab B es someter al Congreso las leyes: Santos

Tras una reunión con Olemic Thommessen, presidente del Parlamento Noruego, el presidente Juan Manuel Santos manifestó que el plan B en caso que no se apruebe el ‘fast track’ en la Corte es el Congreso de la República.



Sin embargo, el jefe de Estado confía en una decisión positiva del alto tribunal.



"El plan B, como lo he dicho, es que, si no pasa el ‘fast track’, someteremos al Congreso las leyes de cualquier modo. Pero espero que la Corte Constitucional se exprese y apruebe la posición del fast track", dijo.



"Creo que la Corte se va a pronunciar aprobando el ‘fast track”, añadió.



Enfatizó en que el Congreso encontrará la manera de aprobar las leyes para implementar, pero la diferencia puede ser lo rápido como sean aprobadas las leyes.



“De igual manera se pueden aprobar por ‘fast track’ o con el Congreso”, finalizó.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Desde el Magdalena Medio, una de las zonas del país donde más se ha vivido la violencia, la iglesia llama a trabajar más por la Paz luego que el presidente Santos recibiera el Nobel.



-Aumentaron a 38 los fallecidos por el doble atentado de Estambul, Turquía. El Gobierno turco apunta al PKK como autor del hecho.



-Un subteniente de la Policía de Bogotá se quitó la vida. Las autoridades aún no tienen indicios del porqué de la decisión del joven que llevaba pocos días vinculado a la institución.



-En las últimas horas fueron asesinadas en el municipio de Palmira dos mujeres en hechos aislados. Una de las victimas tenía 26 años y la otra era estilista de una peluquería.



En Medellín ordenaron evacuación de cinco casas por alud de tierra en San Antonio de Prado. La emergencia fue reportada en la madrugada. Además, se vieron afectados un bus alimentador del Metro, un polideportivo, una emisora parroquial y una quebrada.



Continúan incomunicadas las más de 70 personas que se encontraban en una brigada de salud con la comunidad indígena U'wa en el norte de Boyacá. Las autoridades desde muy temprano trabajan para consolidar un plan que ayude al rescate en las próximas horas.



Luego de ser suspendida la necropsia al cuerpo Fernando Merchan, está se retomará el día de hoy y se espera que Medicina Legal entregue los resultados en las próximas horas.



Un hombre murió tras ser corneado por un toro durante las corralejas de Manatí, en el sur del Atlántico.



-Víctimas del atentado del club El Nogal se pronunciaron ante el acto público de perdón anunciado por las Farc para la próxima semana asegurando que son necesarios ese tipo de gestos para una consolidación de la paz en el país.



-En una de las cuatro zonas veredales destinadas para el desarme de las Farc en el Meta se siguen presentando problemas de infraestructura según lo denuncia la misma guerrilla.



-Ante la reactivación delictiva del frente urbano German Velazco del ELN que busca el control de los pasos ilegales en la frontera con Venezuela, las autoridades implementaron un plan especial de seguridad y realizaran un consejo de seguridad con la presencia de altos funcionarios del gobierno nacional.



-Un juez de control de garantías de Cartagena reanudará la audiencia de imputación de cargos contra los miembros del llamado cartel de la hemofilia.



-Se presentó un nuevo asesinato a un líder social al sur del Cesar. Se trata de Eder Mangones, quien falleció en horas de la mañana de este domingo.



-La Policía de Tránsito de Santa Marta anunció más operativos que lleven a la suspensión de la licencia a conductores que estén prestando el servicio de Uber en la ciudad.



-Más de 20 muertos y 49 heridos dejó un atentado contra una Catedra de El Cairo, Egipto.



-América de Cali consiguió el título de la segunda división al ganarle a Tigres 3-1 en la final en el estadio Pascual Guerrero.

Publicidad