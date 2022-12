Zonas veredales en Cauca no están listas para la llegada de guerrilleros

En estas se evidencia que en las zonas no existe ningún tipo de servicio público y que no estarían acondicionadas para la llegada de los guerrilleros de las Farc, pero tampoco de los miembros de la ONU, específicamente de la comisión de Monitoreo y Verificación que estarían presentes durante el desarme de los guerrilleros.



En días pasados, alias ‘Iván Márquez’ fue claro al decir que podrán movilizarse hasta cierto punto pero que no ingresaran a estas hasta que se tengan las condiciones que ya se habían pactado en la Habana Cuba con el Gobierno Nacional.



De igual forma, el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, reconoció ante la opinión pública que sí se tenían problemas en algunas zonas veredales y puntos transitorios.