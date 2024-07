“Pedimos paz, no queremos más madres sin hijos”: familia de Dilan, niño asesinado en Cauca

Cientos de argelinos y payaneses salieron a las calles a marchar para rechazar los recientes hechos violentos que las disidencias han cometido en el Cauca.

El más reciente ataque dejó como saldo la muerte de Dilan Erazo Yela, un niño de 10 años de edad que soñaba con ser ciclista, pero el ataque terrorista frustró sus planes. Junto a la familia de Dilan, los caucanos le exigen a las disidencias que paren sus acciones demenciales.

“Porque es la realidad que vemos a diario, donde vemos niños asesinados, donde vemos madres sin hijos y hijos sin padres. Hoy nuestro llamado es apostarle a la paz”, dijo Rubiel Yela, tío del niño asesinado.

Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, conmovido, pidió respeto por los niños: “Nuestros niños y niñas, nuestros hijos, nuestros nietos están cayendo en la guerra y no están participando en ella, caucanos y caucanas. Tengo el mismo dolor, pero al mismo tiempo me convoca a dar pasos hacia el frente e invitarlos a que generemos acciones que nos visibilicen y que le digamos al país que el Cauca no está de acuerdo con la guerra”, dijo el mandatario departamental.

Los heridos que dejó el ataque son atendidos en hospitales de Popayán y, según el parte médico, están fuera de peligro.