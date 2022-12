Pelea judicial entre FCF y SuperIndustria por investigación sobre reventa de boletas

A través de su cuenta de Twitter, la Superintendencia de Industria y Comercio calificó de insólita la acción de tutela que realizó la Federación Colombiana de Fútbol contra ese organismo del Estado “para que un juez le prohíba dar información a medios de comunicación sobre el caso de reventa masiva de boletas”.



Informamos que @FCFSeleccionCol presentó INSÓLITA acción de tutela vs @sicsuper para q un juez le prohíba dar información a medios de comunicación sobre el caso de reventa masiva de boletas.@sicsuper defenderá el derecho de colombianos a estar informados y a la Libertad de Prensa pic.twitter.com/qAkDzgUatX — Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) September 11, 2018

Publicidad



Entretanto, La Federación le salió al paso a la denuncia de la Superintendencia y también respondió a través de la red social

“La Superintendencia de Industria y Comercio confunde el derecho de informar con su obligación de no prejuzgar y no condenar cuando no se ha ejercido el derecho de defensa”, dice la publicación.

Publicidad

La @SICSuper confunde el derecho de informar con su obligación de no prejuzgar y no condenar cuando no se ha ejercido el derecho de defensa. — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 11, 2018

Publicidad

Así mismo, manifiestan que la Federación “únicamente litigará ante los tribunales pertinentes”.

En relación con las declaraciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco de la investigación relativa a la supuesta reventa de boletería, la FCF se permite aclarar que:

1- En ningún momento las acciones adelantadas por la FCF pretenden limitar el acceso a la información ni el derecho de libertad de prensa

2- La Federación Colombina de Fútbol ha interpuesto una tutela con el objetivo de proteger los derechos de presunción de inocencia, el debido proceso y la legítima defensa en el marco de la investigación

3- Este recurso ha sido interpuesto producto del prejuzgamiento mediático y la desinformación en el marco del proceso que se adelanta y, que desde todo punto de vista, irrespeta los derechos de la FCF

4- Somos respetuosos de las autoridades y los medios de comunicación, y tenemos la tranquilidad que desde el principio de este proceso, hemos colaborado con la SIC para que se resuelva esta investigación lo antes posible en beneficio de todos los interesados y, en especial, del fútbol colombiano

Publicidad