“Peligroso un candidato proponiendo eso”: Restrepo sobre propuestas económicas de Cepeda

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella, reaccionó a varias de las propuestas económicas planteadas por el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Uno de los puntos cuestionados por Restrepo tiene que ver con el planteamiento de que el Banco de la República financie el gasto en el país. Según sostuvo, una medida de ese tipo pondría en riesgo la autonomía de la entidad y podría generar hiperinflación, señalando que los más vulnerables serian afectados.

“Financiar gasto por @BancoRepublica es "prender la máquina de hacer billetes", romper la autonomía del banco y que Colombia tenga un riesgo de hiperinflación. Los más vulnerables serán afectados”, escribió a través de su cuenta de X.

Ambas pésimas y muy preocupantes respuestas de @IvanCepedaCast !!



1. Financiar gasto por @BancoRepublica es “prender la máquina de hacer billetes”, romper la autonomía del banco y que Colombia tenga un riesgo de hiperinflación. Los más vulnerables serán afectados.



2. Decir… https://t.co/f8UeLlFAy4 — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) June 10, 2026

El exministro también se refirió a las declaraciones de Cepeda sobre Ecopetrol. Mientras el candidato del Pacto Histórico aseguró que la orientación económica de la compañía ha sido exitosa, Restrepo afirmó que esa visión desconoce los resultados recientes de la empresa.



Restrepo aseguró que la petrolera ha registrado un deterioro en indicadores como las utilidades, la caja, el valor de la acción y las reservas, y sostuvo que ha habido errores en la gestión estratégica, operativa y financiera de la compañía.

José Manuel Restrepo Foto: Blu Radio

“Decir que la gestión de @ECOPETROL_SA ha sido exitosa es contra evidente a una compañía que ha deteriorado sus utilidades, la caja, el valor de las acciones y las reservas. Todo se ha hecho mal en la gestión estratégica, operativa, financiera, de gobierno corporativo y reputacionalmente”, añadió.

Finalmente, señaló que considera peligroso y preocupante que estas sean propuestas de un candidato presidencial. “Si esta fue recomendación del nuevo equipo económico de @IvanCepedaCast que mal equipo. Pero peligroso un candidato proponiendo eso!!”, concluyó.