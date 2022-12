Peñalosa promoverá proyecto de ley para acabar corridas de toros

Peñalosa aseguró que respeta y acata el fallo de la Corte Constitucional, que obliga al Distrito a permitir la realización de corridas de toros en La Santamaría, pero dejó en claro que está “totalmente en desacuerdo” con la orden.



Agregó que promoverá el proyecto de ley en el Congreso para lo cual ha hablado con el senador Carlos Fernando Galán.



“Estamos explorando todos los caminos legales y respetuosos de las normas. Uno de esos es hacer una reforma a la ley que prohíbe el maltrato a los animales. Curiosamente, hoy, dicha ley no incluye a los toros. El otro camino es una ley para morigerar o eliminar el trato cruel a los toros. En ambos casos se requiere de una ley del Congreso de la República”, señaló Peñalosa.



Además, el alcalde dijo que “así como la Corte Constitucional nos está obligando a volver a abrir la Plaza de Toros La Santamaría para las corridas, también nos da permiso para que promovamos en el Congreso la aprobación de leyes que eviten el maltrato de los toros”, explicó el Alcalde.



El pasado 13 de junio, la administración distrital había informado la puesta en marcha de la contratación pertinente para que la plaza esté lista para la temporada 2017, luego que la Corte Constitucional emitiera el fallo que ordenaba al Distrito adecuar el escenario nuevamente para las corridas.



La Administración indicó que no comparte la decisión, sin embargo, aclaró que no saboteará la orden y que cumplirá el fallo.



Escuche en este audio las declaraciones del senador Carlos Fernando Galán al respecto: