"Pensé que me matarían": víctima de ladrones que se atraviesan en carretera para robar a camioneros

Se ha vuelto más recurrente los videos donde se evidencia a un grupo de personas atacando con palos, piedras, alicates y todo tipo de herramientas a vehículos de carga pesada que se movilizan por las carreteras del país; la Policía confirmó que la mayoría de estos casos se estarían presentando en la Rutal del Sol, la cual conecta la costa Caribe con el interior del país.

Blu Radio conoció el caso de una víctima que, el pasado martes, 25 de julio, cuando transitaba desde el municipio de la Dorada, en Caldas, hacía Medellín, fue atacado por un grupo de personas que lo atacaron, le hicieron perder el control del tractocamión que iba conduciendo y le terminaron robando todas sus pertenencias, además de causar daños por más de 8 millones de pesos al vehículo en el que se movía.

"Me propinaron una puñalada en el antebrazo derecho y otra en el cuello a la altura de la vena orta, por muy poco me salvé porque estuve cerca a la artería. Quedé con secuelas porque no he podido dormir bien pensando de que me siguen robando. A mí me robaron la billetera, dinero en efectivo, la plata de los peajes, el celular, ropa, documentos de la empresa y me dañaron el carro; solo el arreglo me sale en 8 millones de pesos", contó Santiago Naranjo, víctima de esta nueva modalidad delictiva.

Frente a este fenómeno criminal, conocimos que hay preocupación desde el Ministerio de Transporte y esperan en los próximos días reunirse con la Policía para enfrentar esta oleada de violencia en las carreteras del país; de hecho, los mismo camioneros aseguran que no han sido escuchados por la fuerza pública...

Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, aseguró que: "Esto se debe a una total de inseguridad que tenemos por parte de la Policía. Se ha estado pidiendo con el Ministro de Defensa y la cúpula de la fuerza pública, pero no hemos sido escuchado. Las consecuencias de esto es que el camionero se volque, se pierda la mercancía o mate a uno de los que se atraviesan en las vías. Las pérdidas económicas y de vida son enormes".

Desde la Policía informaron que por estos hechos ya han sido capturadas cuatro personas y aprehendido un menor de edad en el Magdalena Medio, pero los protagonistas detrás de este fenómeno serían hinchas de fútbol y caminantes que buscan que los transporten, y en otros casos terminan en atracos violentos.

El coronel Diego Córdoba, subdirector de la Policía de Tránsito, explicó que: "Estamos realizando coordinaciones con jefes de realizar coordinaciones con barras para hacer tránsito ordenado. En el evento de los caminantes, con los caminantes de estación que están sobre las vías nos articulamos sobre los departamentos donde esta esa problemática e identificar a los que se suben los camiones".

Asimismo, el coronel Córdoba confirmó que ya tienen identificados varios puntos como Puerto Triunfo y la zona del Dos y Medio, en la Ruta del Sol para empezar a intensificar los controles y contrarrestar la problemática. Sin embargo, el oficial insistió en decirle a los conductores víctimas de estos hechos que denuncien, pues muchos casos se vuelven virales en redes sociales, pero nunca llegan a las manos de las autoridades competentes para investigar y atacar esta modalidad de robo.

