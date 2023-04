“Nos están matando; que el Gobierno no sea indolente”: camioneros por bloqueos en Bogotá

Alba Cecilia Lian, presidenta nacional de la Asociación Camionera, habló en Mañanas blu sobre las protestas de este domingo en Bogotá , debido a la inseguridad que se estaría presentando en las vías y, tras el reciente asesinato de un transportador.

De acuerdo con Lian, los transportadores están siendo tratados "peor que un animal" en las carreteras del país.

“Nos tratan peor que un animal y no pasa nada. El Gobierno se tiene que dar cuenta de lo que pasa con nosotros en carretera. Los transportadores no tenemos garantías en las carreteras, nos están matando; que el Gobierno no sea indolente”, indicó Alba Cecila Lian en Mañanas blu.

Asimismo, la presidenta nacional de la Asociación Camionera rechazó las declaraciones del ministro de Transporte sobre la advertencia de aplicarles extinción de dominio a sus vehículos.

"Salimos a hacer nuestra protesta pacífica y el señor Reyes sale diciendo que en este momento vamos a tener una extinción de dominio por adelantar nuestra marcha y la protesta es un derecho que tenemos todos los colombianos. Estamos esperando una reunión el miércoles con el ministro para saber si va a llevar a cabo o no su plan de extinción de dominio a nuestros vehículos", indicó Lian en Blu radio.

Finalmente, Alba Cecilia Lian pidió al Gobierno nacional que se haga un plan de seguridad, con urgencia, en las carreteras de Colombia.

"Esperemos que se haga un plan de seguridad. Hace un tiempo contábamos con la presencia de militares en las carreteras y no se veía lo que ahora ocurre. No hay nadie, estamos solos. De verdad pedimos que se haga más control contra la delincuencia. ; afirmó la presidente nacional de la Asociación Camionera.

