La tensa situación que viven camioneros en las carretas del país: van al menos nueve asesinados

En las últimas semanas el gremio camionero ha denunciado ser víctima de diversas situaciones en diferentes carreteras del país, pues no solo los bloqueos han causado problemas en el trayecto de las mercancías, sino que desde la Asociación Colombiana De Camioneros (ACC) denuncian que la inseguridad está azotando a los conductores e incluso ya reportan al menos 9 muertos en hechos de violencia.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el presidente de la ACC, Alfonso Medrano, denunció que han pedido ayuda del ministro de Defensa sobre esta situación, en el mes de enero, y hasta el momento no han tenido respuesta por parte del Gobierno nacional, por eso, han decidió hacer una ‘pitazón nacional’ para exigir acompañamiento de las autoridades en todas las carreteras del país.

“No son únicamente dos asesinatos, son nueve y se los voy a narrar : un camión en San Alberto, Cesar, un asesinado por intento de atraco; una tractomula en Aguachica, Cesar, muerto el conductor; en el Valle, por robar un viaje de azúcar, mataron al conductor y lo dejaron en el vehículo; en una tractomula entre Cauca-Nariño en el sector de Mojarra por intentar robarla, mataron al conductor y en el mismo sitio un atraco con otro asesinado; en Barranquilla a un hombre que manejaba una turbo lo robaron y lo mataron; en la vía Ocaña-Cúcuta, a un conductor le pusieron obstáculos en la vía, le pagaron cuatro tiros y lo mataron”, detalló Medrano sobe el balance asesinatos contra conductores desde el pasado mes de noviembre de 2022.

La principal denuncia llega de que el Gobierno nacional se ha olvidado de la seguridad de la población civil, pues, según ellos, la inseguridad es un conjunto de muchos grupos ilegales y ponen en riesgo el trabajo camionero en el país debido a que la mayoría de los asesinatos son de personas jóvenes. Aunque ya han interpuesto estás denuncias en el Ministerio de Defensa, aseguran que solo han sostenido una reunión en donde, según Medrano, solo anotaron sus peleas y no hicieron nada, además, que el ministro no asistió a dicha reunión.

“Le pedimos una audiencia al ministro de Transporte y nos la concedió. Nos atendió el viceministro Enrique Maya, le propusimos y nos dijeron que desde su facultad no podían hacerlo, pero llamó a Lilia Solano que es la viceministra del diálogo y nos dijo que bueno, una reunión (…) El lunes pasado nos tenían citados a las 5:00 de la tarde, pero el viernes escribió que el martes, pero ese día que no, que el miércoles y ese día llegamos todos los gremios del transporte. Duramos esperando al señor ministro del Interior hasta las 9:00 de la noche y no apareció. Lo que sí hizo la viceministra fue sacarnos la información de lo que íbamos a tratar y le mandó eso allá al señor. Tuvimos que salirnos porque a esa hora en el centro de Bogotá no tenemos escolta ni seguridad y los vehículos quedaron en parqueaderos públicos”, denunció.

Ante esta situación y al ver que no hay presencia de autoridades sin respuesta del Gobierno nacional, según Medrano, el gremio camionero decidió tomar “cartas en el asunto” para mitigar la situación y de cierta forma ser escuchados por los ministerios por la “desorganización social” que no saben para dónde va.