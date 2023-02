Un mes del deslizamiento de Rosas, Cauca: transportadores dicen haber perdido $350.000 millones

Tras cumplirse un mes del deslizamiento en el municipio de Rosas, en el departamento del Cauca, los transportadores de carga han sido los más afectados ante la imposibilidad de sacar la mercancía; muchos de ellos quedaron varados y sin poder salir del departamento de Nariño, desde el pasado 9 de enero.

Según cifras de la Asociación Colombiana de Camioneros de Nariño, el gremio en su totalidad ha perdido 350.000 millones de pesos durante este primer mes, por cuenta de los tiempos de espera; además de que más de 900 tractocamiones no pudieron viajar al interior del país, mientras que otros 500 pasaron vacíos por Ecuador generando pérdidas, así como consumo de combustible.

Asimismo, los fletes se dispararon en un 300%; especialmente los de vehículos que pasaron por la vía alterna del departamento de Putumayo, porque tienen que hacer un recorrido más largo.

Además, Fedetranscarga dio a conocer en un informe que durante el 2023 se podría deducir que el crecimiento de carga es de entre el 6% y el 7%.

Actualmente hay alrededor de 1.200 tractomulas en Nariño que se encuentran retenidas por el derrumbe, de las cuales se estiman pérdidas de 42.000 millones de pesos. Contando los vehículos de configuraciones menores (Turbos y sencillos) podemos estar hablando de pérdidas para el sector transportador de entre 80.000 a 110.000 millones de pesos.

Los fletes previos a la emergencia para vehículos con capacidad de carga de máximo 10 toneladas, de Bogotá a Pasto, estaban en un promedio de 2'300.000 pesos en la ruta por Mocoa, hoy esta misma ruta tiene un costo en flete de $4’000.000 de pesos. De igual manera la ruta Ipiales – Cali para la misma configuración vehicular previo a la emergencia tenía un flete de 1'200.000 pesos, hoy se están pagando hasta 5'300.000 pesos. Lo que para Fedetranscarga significa un aumento del 400% aproximadamente en el valor de los fletes por la zona.

Para la agremiación de transportadores, muchos de los camiones que salieron del departamento de Nariño se fueron hacia la Costa Caribe para poder trabajar, lo que generó una ampliación de la oferta. “Todos esos carros cesantes se tuvieron que ir para la costa, ¿para qué?, pues para no dejar de trabajar, entonces cuando usted no inunda de carros un sector del país, pues la tarifa o el flete tiende a bajar. Fueron 1.200 vehículos de carga que salieron de Nariño y están en este momento por toda Colombia mientras tanto, porque no hay de otra”

Además, los transportadores aseguran que la vía alterna Depresión – La Sierra – Rosas no está en las mejores condiciones y no es aptas para tractomulas de más de 35 toneladas, lo que pone un palo más a la rueda para que los transportadores puedan transitar y llevar carga.

