Falsos policías montaron un retén para robar, secuestrar y golpear a joven camionero en Bogotá

Un joven conductor de camión fue víctima de un grupo de delincuentes que se hicieron pasar por policías para robarlo, secuestrarlo y golpearlo en el occidente de Bogotá.

Según reportó el Ojo de la Noche, un grupo de ladrones se disfrazó de uniformados de la Policía para montar un retén ilegal sobre la avenida Boyacá con calle 18.

Allí hicieron parar a un camión con mercancía que era conducido por un hombre joven. Lo hicieron bajar de su vehículo, lo golpearon y secuestraron durante tres horas.

"Era un carro particular, en forma de requisa, uniformados me hacen la parada, paro, me llega ahí un policía, me bajo y ahí siento el golpe", expresó la víctima.

Según el joven conductor, al parecer, eran siete delincuentes los que lo sometieron. Tres de ellos estuvieron con él durante su secuestro de tres horas, con quienes dio vueltas en el carro particular en ese periodo de tiempo.

Mientras estuvo en el interior del carro estuvo encañonado todo el tiempo, en el piso y amenazado para que no se moviera: "por mi vida que me esté quieto".

Una vez pasadas las tres horas, tras amenazas y golpes, lo dejaron amarrado en el barrio San Jorge, al sur de Bogotá. Allí logró quitarse las mordazas para poder pedir auxilio a las autoridades.

Su camión apareció en un parqueadero de Ciudad Bolívar sin la mercancía. Los delincuentes lo ingresaron empujado, según se evidencia en las cámaras de seguridad.