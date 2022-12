Pensemos en un país en paz: María Clemencia Rodríguez de Santos

"El senador Uribe ya gobernó. A Juan Manuel le queda muy poco para terminar su gobierno, pero este país permanece y yo sí quisiera que pensáramos en el futuro de las demás generaciones. Que no pensáramos en la polarización de este momento. Que pensáramos en lo que le vamos a dejar a Colombia, a nuestros hijos y nuestros nietos", expresó.



La primera dama de la Nación señaló que la paz no es de este Gobierno sino que le pertenece a todos los colombianos.



"Necesitamos que los colombianos entiendan que esto no es favor o en contra de una persona", dijo.



Las palabras de la esposa del presidente Santos se efectuaron durante una entrevista con emisoras comunitarias de todo el país a través de la Radio Nacional.